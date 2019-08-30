Хоккеисты ЦСКА встретились с патриархом Кириллом

Армейцы продемонстрировали представителю Русской православной церкви завоёванный ими в минувшем сезоне Кубок Гагарина, взамен получив благословение патриарха.

Хоккеисты московского ЦСКА Сергей Андронов и Александр Попов вместе с тренером армейцев Игорем Никитиным посетили вечернее богослужение в храме Христа Спасителя, сообщается на сайте столичного клуба. С армейцами в храме также присутствовали их жёны и дети.

Действующие чемпионы продемонстрировали патриарху Кириллу завоёванный Кубок Гагарина, а тот в свою очередь отметил, что чемпионы должны быть примером для молодёжи.

— Быть чемпионом — это значит иметь очень большой авторитет, особенно среди молодёжи, среди любителей спорта, — обратился патриарх к спортсменам. — А в нашей стране все любят хоккей, все очень ценят игру, поэтому, когда вы выигрываете, когда замечательно делаете свою работу, это доказывает доброе воздействие на наш народ.

Патриарх Кирилл вручил хоккеистам и членам их семей иконы Владимирской Божией Матери, благословив спортсменов на семейную жизнь.

— Желаю вам успеха, благословения на вашу семейную жизнь, на воспитание ваших детей, очень рад, что сегодня вижу вас, — сказал патриарх.

Напомним, первого сентября матчем ЦСКА — "Авангард" стартует новый чемпионат КХЛ. Армейцы являются действующими обладателями Кубка Гагарина. В финальной серии прошлого сезона ЦСКА с общим счётом 4-0 переиграл омский "Авангард".