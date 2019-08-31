Надаль спас плачущего ребёнка от толпы на турнире в США — видео

Испанский теннисист вытащил малыша из гущи фанатов, вытер ему слёзы и дал автограф.

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль на US Open отметился не только победами на корте, но и хорошим поступком за его пределами. Испанский теннисист помог маленькому фанату получить автограф. Надаль заметил, что мальчик придавлен толпой, вытащил его оттуда, утешил и дал автограф.

Отец мальчика впоследствии написал, что Надаль стал для малыша теперь не только кумиром, но и настоящим героем после того, как спас его.

@RafaelNadal that was my son you saved. He already idolizes you. Now you’re his hero too! Thank you! Best of luck at the US Open! https://t.co/29mN14rIH9 — jsouyang (@jsouyang) August 31, 2019

Сегодня 18-кратный победитель турниров "Большого шлема" в третьем круге US Open сыграет с южнокорейским теннисистом Хён Чоном.