Три гола, две красных и одна победа. "Оренбург" выиграл первый матч в сезоне

Три очка в Уфе позволили оренбуржцам временно обойти в таблице "Сочи" и "Тамбов".

Если в прошлом сезоне новичок РПЛ "Оренбург" сходу стал крепким середняком и в какой-то момент шёл даже в верхней части турнирной таблицы, то после продажи лидеров превратился в безнадёжного аутсайдера. После семи туров команда повисла на последнем месте в РПЛ. Однако в восьмой игре чемпионата к "Оренбургу" наконец-то пришла первая победа, позволившая хотя бы временно покинуть 20-ю строчку.

Событий в матче с "Уфой" хватило бы на пару матчей. Хотя первое из них случилось лишь на 40-й минуте, когда Джордже Деспотович реализовал 11-метровый удар.

А уже через пять минут для "Уфы" случилась ещё одна катастрофа: защитник Александр Пуцко получил красную карточку. Впрочем, в неравных составах команды играли недолго. На 53-й минуте по той же причине покинул поле уже игрок "Оренбурга" Виталий Шахов.

На 66-й минуте "Оренбург" увеличил преимущество до двух мячей: отличился Георгий Зотов.

Через минуты "Уфа" наконец-то проснулась: один мяч отыграл Вячеслав Кротов.

Однако на большее команды Вадима Евсеева не хватило. 2:1 — "Оренбург" одерживает первую победу в сезоне и уходит с последнего места в таблице. "Уфа" остаётся на десятом.

РПЛ, 8-й тур.

"Уфа" — "Оренбург" — 1:2.

Голы: Деспотович 40' (0:1), Зотов 66' (0:2), Кротов 68' (1:2).