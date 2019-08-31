ФК "Сочи" впервые в истории выиграл матч РПЛ

В матче восьмого тура южане разгромили на выезде казанский "Рубин" со счётом 3:0.

В Российской премьер-лиге сегодня день аутсайдеров. Сначала ФК "Оренбург" одержал дебютную победу и ушёл с последнего места. А теперь и ФК "Сочи" решил не отставать. Причём для сочинцев победа над "Рубином" и вовсе стала первой за время выступлений в РПЛ.

За "Сочи" забивали Ибрагим Цаллагов, Фёдор Кудряшов и Александр Карапетян. Причём все мячи залетели в ворота казанского клуба при полном попустительстве защитников.

3:0 — "Сочи" последним из клубов РПЛ одержал победу в этом сезоне и поднялся на 14-е место. Замыкает таблицу теперь "Тамбов".

РПЛ, 8-й тур.

"Рубин" — "Сочи" — 0:3.

Голы: Цаллагов 22' (0:1), Кудряшов 52' (0:2), Карапетян 92' (0:3).