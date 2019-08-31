Квят проиграл новому напарнику первую квалификацию

Российский гонщик будет стартовать в самом хвосте пелотона из-за замены силовой установки двигателя.

После рокировки пилотов в командах Red Bull и Toro Rosso новым напарником Даниила Квята стал француз Пьер Гасли. В первой совместной квалификации россиянин уступил новому напарнику: Квят занял 18-е место, Гасли — 16-е. Однако поражение Квята носит лишь формальный характер: он всё равно будет стартовать в конце стартовой решётки из-за штрафа за внеплановую замену силовой установки мотора.

Отметим, что в квалификационной битве с Алексом Албоном, который ушёл в Red Bull, у Квята был счёт 6:6.

Победителем квалификации на трассе "Спа-Франкоршам" в Бельгии стал пилот Ferrari Шарль Леклер. Монегаску удалось опередить партнёра по команде Себастьяна Феттеля, а также действующего чемпиона и лидера общего зачёта Льюиса Хэмилтона из команды Mercedes.