Форвард из Узбекистана "убил" "Локомотив" в Москве и возглавил гонку снайперов

Футбольный клуб "Ростов" занял единоличное первое место в турнирной таблице до завтрашних матчей.

В Москве встречались две команды из лидирующей пятёрки: местный "Локомотив" и "Ростов". Счёт в концовке первого тайма изящным кивком головы открыл узбекистанский нападающий Эльдор Шомуродов.

Он же увеличил преимущество гостей уже в ходе второй половины встречи: форвард лучше всех сориентировался во время суматохи у ворот Гильерме.

"Локомотива" же хватило только на один гол: Антон Миранчук классно пробил с линии штрафной после передачи чемпиона Европы и новичка клуба Жоау Мариу.

2:1 — "Ростов" побеждает "Локомотив" и единолично возглавляет турнирную таблицу РПЛ. А Эльдор Шомуродов обходит Александра Соболева из "Крыльев Советов" в гонке бомбардиров. Теперь в активе узбекистанского нападающего семь мячей.

РПЛ, 8-й тур.

"Локомотив" — "Ростов" — 1:2.

Голы: Шомуродов 41', 58' (0:1, 0:2), Миранчук Антон, 81' (1:2).