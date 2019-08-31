Защитник "Ростова" спиной в прыжке вынес мяч из пустых ворот

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Евгению Чернову удались два суперсейва в течение пяти секунд, благодаря чему ростовчане сохранили победный счёт.

"Ростов" в Москве выиграл у "Локомотива" не только благодаря двум голам Эльдора Шомуродова. В концовке встречи защитнику команды Евгению Чернову тоже удался своеобразный дубль. Игрок обороны в добавленное к матчу время в течение пяти секунд совершил два сейва, когда вратарь был уже отыгран. Сначала Чернов вынес мяч с ленточки ногой, а спустя мгновение — спиной в прыжке.

Благодаря сейвам Чернова "Ростов" сохранил победный счёт 2:1, набрал три очка и единолично возглавил турнирную таблицу РПЛ.

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