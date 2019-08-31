Защитник "Ростова" спиной в прыжке вынес мяч из пустых ворот

"Ростов" в Москве выиграл у "Локомотива" не только благодаря двум голам Эльдора Шомуродова. В концовке встречи защитнику команды Евгению Чернову тоже удался своеобразный дубль. Игрок обороны в добавленное к матчу время в течение пяти секунд совершил два сейва, когда вратарь был уже отыгран. Сначала Чернов вынес мяч с ленточки ногой, а спустя мгновение — спиной в прыжке.
👀 Такую красоту нужно рассматривать с разных ракурсов!— Российская Премьер-Лига (@rfpl) August 31, 2019
Великолепный двойной сейв Евгения Чернова 🔥 pic.twitter.com/mMUm2C0NtJ
Благодаря сейвам Чернова "Ростов" сохранил победный счёт 2:1, набрал три очка и единолично возглавил турнирную таблицу РПЛ.