22-летний гонщик скончался после жуткой аварии в Бельгии

Французский спортсмен Антуан Юбер не смог оправиться от полученных на трассе травм.

Международная автомобильная федерация (FIA) сообщила о последствиях страшной аварии, которая произошла на втором круге гонки "Формулы-2" в Бельгии. 22-летний гонщик Антуан Юбер, машину которого разорвало надвое, скончался от полученных травм. Француз был чемпионом серии Гран-при-3, в сентябре ему должно было исполниться 23 года.

Другой участник инцидента — Хуан-Мануэль Корреа — находится в больнице в стабильном состоянии.

В настоящий момент FIA ведёт расследование произошедшего инцидента. Вероятно, что завтрашний Гран-при Бельгии в "Формуле-1" пройдёт в трауре или вовсе будет отменён.