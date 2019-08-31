Шикарный удар с лёта на последних минутах спас "Ахмат" от поражения

Грозненцы уступали "Тамбову" на протяжении практически всей игры, пока Бериша не вколотил мяч в сетку.

"Тамбов", следуя примеру своих соседей по турнирной таблице "Сочи" и "Оренбурга", намеревался обыграть в гостях "Ахмат" и покинуть последнюю строчку турнирной таблицы. Для этого подопечные Александра Григоряна сделали многое, в том числе забили быстрый гол усилиями Максима Осипенко на пятой минуте встречи.

Однако "Ахмат" спустя почти 90 минут игрового времени нашёл в себе силы отыграться. Косоварский футболист Бернард Бериша уже в компенсированное ко второму тайму время нанёс суперудар с линии штрафной, даже не дав мячу опуститься на газон. Этот гол в итоге спас грозненцев от поражения, принеся им ничью.

1:1 — "Ахмат" и "Тамбов" разошлись миром, что оставило их на прежних местах в турнирной таблице: грозненцы идут на 12-й строчке, тамбовчане — на 16-й.

РПЛ, 8-й тур.

"Ахмат" — "Тамбов" — 1:1.

Голы: Осипенко 5' (0:1), Бериша 92' (1:1).