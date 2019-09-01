Возрождение Русского Витязя. Поветкин победил Фьюри в Лондоне

Российский боксёр не только выстоял все 12 раундов накануне своего 40-летия, но и атаковал активнее своего соперника.

Российский боксёр Александр Поветкин не выходил на ринг почти год. Последним до сегодняшнего дня боем Русского Витязя оставался поединок против Энтони Джошуа, который нокаутировал Поветкина. Однако теперь Витязь вернулся, чтобы доказать, что он ещё способен бороться за титулы даже почти в 40 лет. В Лондоне на знаменитой "O2-Арене" он вышел на ринг против Хьюи Фьюри.

Бой против 24-летнего брата великого чемпиона Фьюри Поветкин начал уверенно, ничем не уступая намного более молодому сопернику. К четвёртому раунду россиянин и вовсе вёл бой, нанося больше ударов и в целом более активно атакуя соперника. Фьюри же словно рассчитывал на то, что бой будет длиться как можно дольше, чтобы ему удалось измотать Поветкина.

Round 10 - How's everyone scoring it? pic.twitter.com/e9k0PbAsdB — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) August 31, 2019

В девятом раунде Поветкин пустил Фьюри кровь, у британца появилось рассечение на левом глазу. В последних раундах британец бросился активно атаковать россиянина, однако самая концовка всё же осталась за Русским Витязем, который нанёс сопернику несколько внушительных ударов по голове и корпусу.

В итоге бой продлился все отведённые 12 раундов, и судьба поединка перешла во власть судей. Арбитры единогласным решением отдали победу Александру Поветкину — 117:111.

Русский Витязь за свою карьеру провёл 37 боёв, из которых выиграл 35, в том числе 12 нокаутом.