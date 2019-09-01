Made in China: Вейли Жанг — новая королева UFC!

Китаянка поразила своей мощью. Все, кто следит за женскими смешанными единоборствами, знают, насколько физически сильна уже экс-чемпионка организации Джессика Андраде. Достаточно пересмотреть её поединок против Роуз Намаюнас. Складывалось впечатление, что бразильянка и американка — представительницы разных весовых категорий...
В схватке с Жанг габариты Андраде не впечатляли. Ко всему прочему южноамериканка выбрала самый ужасный из всевозможных планов на бой, попытавшись сломить соперницу диким "разменом". С Вейли этот номер не прошёл. Как оказалось, удары у хозяйки клетки гораздо тяжелее. Пропустив несколько увесистых ударов кулаками, Джессика получила ещё "порцию колен", после которой в деморализованном и истощённом состоянии отправилась на канвас.
Разъярённая и почувствовавшая "вкус крови" претендентка вбила в бразильянку ещё два чудовищных удара кулаками, попросту заставив рефери остановить избиение. Искромётная и молниеносная победа Вейли Жанг на глазах родной публики. Так творят историю в Китае!
В андеркарде ивента прошло два поединка с участием российских бойцов. Дебютант "восьмиугольника" экс-чемпион М-1 в полутяжёлом весе Хадис Ибрагимов потерпел первое поражение в карьере. И это одна из главных сенсаций турнира UFC Fight Night 157.
Хадиса прочат в будущие чемпионы организации, но теперь ему надо начинать всё с начала. Поединок с корейцем Да Ун Джангом мог завершиться уже на исходе первой минуты с начала боя, но азиат непостижимым образом смог выстоять, выдержав град ударов дагестанского атлета из Санкт-Петербурга. К сожалению для Хадиса, этот взрыв стоил ему уйму потраченных сил. И проблемы с "бензобаком" у Ибрагимова стали отчётливо видны с начала второй пятиминутки. Желание во что бы то ни стало победить вело россиянина вперёд, но дебютант очень много промахивался, вдобавок у него обнаружился перелом носа...
В третьем раунде кореец смог навязать свой рисунок боя, работая первым номером. Развязка схватки наступила за три минуты до её окончания: Джангу удалось поймать обессиленного противника на "удушающий". Неожиданно!
— Не стоит меня утешать. У меня всё хорошо. Сделаю выводы и буду двигаться дальше. А диванные критики сами знаете куда вам идти, не в первой! Всем спасибо за поддержку! Как-то так, — написал о своих чувствах после боя Хадис в своём аккаунте в "Инстаграме".
Выступающий под российским флагом казахстанец Дамир Исмагулов записал на свой счёт третью подряд победу в UFC, выиграв в доминирующем стиле у бразильца Тиаго Мойзеса. Для взлёта по карьерной лестнице Исмагулову не хватает яркого нокаута. Возможно, именно на него сделает ставку Дамир в своём четвёртом выступлении в "восьмиугольнике".
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Убедительная победа Дамира Исмагулова @ismagulov_damir на UFC Fight Night 157 в Китае! ⠀ На арене Universiade Sports Centre в Шэньчжэне в эти минуты проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 157. Дамиру Исмагулову противостоял боец из Бразилии Тьяго Мойзес. Весь бой прошел в стойке, один раз наш спортсмен смог перевести поединок в партер. ⠀ Как минимум два раза оренбуржцу удалось оглушить соперника серией ударов. Во всех трех раундах у Исмагулова было преимущество, при том в первом и третьем – явное. ⠀ Мозес грамотно оборонялся и хорошо контратаковал, но нанести серьезного урона не смог. Вдобавок к этому он потратил много сил в первом раунде, поэтому в третьем отрезке боя у Дамира была одна задача –не подпустить Мойзеса близко. ⠀ Результат – ПОБЕДА! Третий бой спортсмена клуба «Боец» @clubboec команды «Новый Поток» @newstreamsport и школы «Шторм» Дамира Исмагулова в американском промоушене и третья победа! Поздравляем Дамир! @ufcrussia
Не смог порадовать фанатов ММА своим выступлением в этот вечер экс-чемпион М-1 из Ингушетии Мовсар Евлоев. Менее чем за сутки до турнира организаторы решили не допускать к бою китайского бойца Женхонга Лю. Как оказалось, за неделю до поединка азиатский спортсмен получил глубокое рассечение на лице, именно этот фактор не позволил российско-китайскому реваншу свершиться. Ждём Евлоева на ближайших ивентах UFC.
Результаты турнира
UFC Fight Night 157
31 августа, Шэньчжэнь (Китай)
Основной кард:
— Вэйли Жанг победила Джессику Андрадэ техническим нокаутом в первом раунде (0:42);
— Ли Джинглианг победил Элизеу Дос Сантоса техническим нокаутом в третьем раунде (4:51);
— Кай Кара Фрэнс победил Марка Де Ла Росу единогласным решением судей (30–27, 30–27, 29–28);
— Сонг Кенан победил Деррика Крантза единогласным решением судей (29–28, 29–28, 29–28);
— Мизуки Иноуэ победила Ву Янань раздельным решением судей (28–29, 29–28, 29–28).
Лучший бой вечера — Алатангхейли vs Данаа Батгери.
Выступление вечера — Ли Джинлианг.
Выступление вечера — Жанг Вейли.