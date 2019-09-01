Made in China: Вейли Жанг — новая королева UFC!

В Китае завершился турнир UFC Fight Night 157, который более 1,4 миллиарда человек в Поднебесной запомнят надолго: впервые представитель Китая выиграл пояс UFC. И этот представитель — 30-летняя 52-килограммовая девушка по имени Вейли Жанг. Ей хватило 42 секунды для сотворения великой истории.

Китаянка поразила своей мощью. Все, кто следит за женскими смешанными единоборствами, знают, насколько физически сильна уже экс-чемпионка организации Джессика Андраде. Достаточно пересмотреть её поединок против Роуз Намаюнас. Складывалось впечатление, что бразильянка и американка — представительницы разных весовых категорий...

В схватке с Жанг габариты Андраде не впечатляли. Ко всему прочему южноамериканка выбрала самый ужасный из всевозможных планов на бой, попытавшись сломить соперницу диким "разменом". С Вейли этот номер не прошёл. Как оказалось, удары у хозяйки клетки гораздо тяжелее. Пропустив несколько увесистых ударов кулаками, Джессика получила ещё "порцию колен", после которой в деморализованном и истощённом состоянии отправилась на канвас.

Разъярённая и почувствовавшая "вкус крови" претендентка вбила в бразильянку ещё два чудовищных удара кулаками, попросту заставив рефери остановить избиение. Искромётная и молниеносная победа Вейли Жанг на глазах родной публики. Так творят историю в Китае!

В андеркарде ивента прошло два поединка с участием российских бойцов. Дебютант "восьмиугольника" экс-чемпион М-1 в полутяжёлом весе Хадис Ибрагимов потерпел первое поражение в карьере. И это одна из главных сенсаций турнира UFC Fight Night 157.

Хадиса прочат в будущие чемпионы организации, но теперь ему надо начинать всё с начала. Поединок с корейцем Да Ун Джангом мог завершиться уже на исходе первой минуты с начала боя, но азиат непостижимым образом смог выстоять, выдержав град ударов дагестанского атлета из Санкт-Петербурга. К сожалению для Хадиса, этот взрыв стоил ему уйму потраченных сил. И проблемы с "бензобаком" у Ибрагимова стали отчётливо видны с начала второй пятиминутки. Желание во что бы то ни стало победить вело россиянина вперёд, но дебютант очень много промахивался, вдобавок у него обнаружился перелом носа...

В третьем раунде кореец смог навязать свой рисунок боя, работая первым номером. Развязка схватки наступила за три минуты до её окончания: Джангу удалось поймать обессиленного противника на "удушающий". Неожиданно!

— Не стоит меня утешать. У меня всё хорошо. Сделаю выводы и буду двигаться дальше. А диванные критики сами знаете куда вам идти, не в первой! Всем спасибо за поддержку! Как-то так, — написал о своих чувствах после боя Хадис в своём аккаунте в "Инстаграме".

Выступающий под российским флагом казахстанец Дамир Исмагулов записал на свой счёт третью подряд победу в UFC, выиграв в доминирующем стиле у бразильца Тиаго Мойзеса. Для взлёта по карьерной лестнице Исмагулову не хватает яркого нокаута. Возможно, именно на него сделает ставку Дамир в своём четвёртом выступлении в "восьмиугольнике".

Не смог порадовать фанатов ММА своим выступлением в этот вечер экс-чемпион М-1 из Ингушетии Мовсар Евлоев. Менее чем за сутки до турнира организаторы решили не допускать к бою китайского бойца Женхонга Лю. Как оказалось, за неделю до поединка азиатский спортсмен получил глубокое рассечение на лице, именно этот фактор не позволил российско-китайскому реваншу свершиться. Ждём Евлоева на ближайших ивентах UFC.

Результаты турнира

UFC Fight Night 157

31 августа, Шэньчжэнь (Китай)

Основной кард:

— Вэйли Жанг победила Джессику Андрадэ техническим нокаутом в первом раунде (0:42);

— Ли Джинглианг победил Элизеу Дос Сантоса техническим нокаутом в третьем раунде (4:51);

— Кай Кара Фрэнс победил Марка Де Ла Росу единогласным решением судей (30–27, 30–27, 29–28);

— Сонг Кенан победил Деррика Крантза единогласным решением судей (29–28, 29–28, 29–28);

— Мизуки Иноуэ победила Ву Янань раздельным решением судей (28–29, 29–28, 29–28).

Лучший бой вечера — Алатангхейли vs Данаа Батгери.

Выступление вечера — Ли Джинлианг.

Выступление вечера — Жанг Вейли.