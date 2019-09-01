Брат Нурмагомедова дебютирует в UFC 9 ноября

Двоюродный брат чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Абубакар узнал имя своего соперника по дебюту в сильнейшей бойцовской организации на планете. 9 ноября в Москве в рамках ивента UFC Fight Night 163 россиянин сойдётся в клетке с немцем Давидом Завадой.

Абубакар Нурмагомедов (15–2–1) до подписания контракта с лучшей лигой мира крайние восемь поединков провёл в американском промоушене WSOF, переименованном впоследствии в PFL. В организации экс-кикбоксёра Рэя Сефо Абубакар заработал рекорд 6–1–1. Обидчиком Нурмагомедова в июле прошлого года стал украинец Павел Кущ, одолевший дагестанского бойца удушающим приёмом. Ещё одно поражение в карьере Абубакара связано с именем выступающего ныне в UFC Магомеда Мустафаева. Случилось это на турнире Sochi Star Club в 2014 году.

В своём крайнем поединке в октябре 2018 года Нурмагомедов отбился вничью с сербом Бояном Величковичем.

Давид Завада (16–5–0) из Дюссельдорфа до подписания контракта с UFC в июле прошлого года бился в различных европейских промоушенах, включая польскую организацию KSW. В "восьмиугольнике" дела у Давида, мягко говоря, не заладились. Немецкий боец проиграл оба поединка, уступив раздельным решением Дэнни Робертсу и отлетев в нокаут по ходу схватки с китайцем Ли Джинглиангом.

Для Завады бой с россиянином станет определяющим: в случае поражения Sagat наверняка будет отчислен из UFC. А значит, он будет вдвойне опасен для дебютанта клетки Абубакара Нурмагомедова.