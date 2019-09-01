Боец Гончаров стал чемпионом "Ахмата" в тяжёлом весе

В последний день лета в южном Краснодаре промоутерская компания Absolute Championship Akhmat провела 97-й по счёту ивент, сведя в главном бою претендентов на титул чемпиона организации в тяжёлом весе — Евгения Гончарова (15-2-0) из Ростова-на-Дону и Тони Джонсона (13-5-1) из Нэшвилла.

Совсем недавно, 8 июня, в польском Лодзе эти двое уже сходились друг с другом в клетке, но тот бой был признан в итоге несостоявшимся. По ходу схватки Евгений Гончаров в начале третьего раунда попал пальцем в глаз Тони. "Тычок" получился настолько сильным, что глаз американца попросту закрылся...

На этот раз поединок продлился все отведённые регламентом пять раундов. Соперники с ударом гонга вступили в довольно плотный размен, где более агрессивно выглядел Джонсон. Во втором раунде гость России стал разумнее тратить силы, а бой принял сценарий шахматной партии. Схватка получилась не очень зрелищной для болельщиков, но достаточно напряжённой и интригующей до финальной сирены. Поединок преимущественно прошёл в стойке, сменяясь вязким клинчем у сетки. По итогам 25 минут достаточно равного боя судьи признали победителем хозяина клетки, ставшего чемпионом АСА в тяжёлом весе.

Для Тони Джонсона это поражение стало вторым в карьере в России. В декабре 2017 года Халк уступил техническим нокаутом Виталию Минакову. Также в его рекорде значатся победы над Багой Агаевым, Денисом Смолдаревым и ничья в поединке с Александром Емельяненко.

В ко-мэйн ивенте АСА 97 непобеждённый Мухамед Берхамов (13-0-0) превзошёл по очкам бразильского ветерана Сиро Родригеса, для которого это поражение стало третьим подряд в карьере.

Любимец местной публики, краснодарец Гога Шаматава (13-6-0), не смог прыгнуть выше головы и нанести первое поражение в карьере уроженца Нальчика Азамата Керефова (12-0-0), проиграв раздельным судейским решением. Сказать, что это решение вызвало шквал негодования у зрителей на трибунах и у самого Гоги, — значит не сказать ничего.

Любимец уже чеченской публики Юсуф Раисов (15-1-0) довёл свой винстрик до шести поединков, одолев на этот раз бразильца Жоао Луиса Ногейру (26-9-0). Стало совершенно ясно, что Борз из Грозного уже освоился в лёгком весе и готов к схватке за титул. Но на данный момент Юсуфа интересует бой против швейцарца Майкла Бобнера. Как оказалось, Раисов хочет поквитаться с европейцем за поражение своего родного старшего брата Магомеда Раисова...

Следующий турнир Absolute Championship Akhmat состоится 27 сентября в Москве. В рамках которого зрители увидят сразу несколько титульных баталий, включая бой за пояс в лёгком весе между Али Баговым и Хусейном Халиевым и поединок в среднем весе между Магомедом Исмаиловым и Артёмом Фроловым.