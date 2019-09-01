"Спартак" в день матча с "Зенитом" объявил о новом трансфере

"Спартак" объявил о подписании пятилетнего контракта с чешским футболистом Алексом Кралом. Игрок уже прошёл медосмотр и с понедельника, 2 сентября, отправится в расположение национальной команды.
🔥 Vítej, Алекс #Крал!— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) September 1, 2019
ФК «Спартак-Москва» и пражская «Славия» договорились о переходе в наш клуб полузащитника Алекса Крала. 21-летний чех подписал с красно-белыми пятилетний контракт.
🔴⚪Приветствуем Алекса в красно-белой семье!
📰Подробнее: https://t.co/KOSmTXJI2k pic.twitter.com/08P5IZwaQH
В представлении игрока в социальных сетях принял участие известный актёр, давний болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров.
#ВсеБудетКучеряво pic.twitter.com/iFAldwB785— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) September 1, 2019
Отметим, что сегодня "Спартак" сыграет с "Зенитом". Начало в 19:00 (мск).