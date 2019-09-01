"Спартак" в день матча с "Зенитом" объявил о новом трансфере

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Фото © Пресс-служба ФК "Спартак"

Столичный клуб достиг договорённости с пражской "Славией" о переходе 21-летнего полузащитника Алекса Крала.

"Спартак" объявил о подписании пятилетнего контракта с чешским футболистом Алексом Кралом. Игрок уже прошёл медосмотр и с понедельника, 2 сентября, отправится в расположение национальной команды.

В представлении игрока в социальных сетях принял участие известный актёр, давний болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров.

Отметим, что сегодня "Спартак" сыграет с "Зенитом". Начало в 19:00 (мск).

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