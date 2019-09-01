"Краснодар" и "Урал"сыграли суперматч с шестью голами

Победу в этом поединке одержал "Краснодар", который теперь возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, обойдя "Ростов" по дополнительным показателям.

Ярким выдался матч между "Краснодаром" и "Уралом" в Екатеринбурге. В этой встрече мы увидели шесть голов и победу "быков".

Интересно, что открыл счёт в матче Дмитрий Скопинцев. Он впервые появился на поле в этом сезоне. Блиставший в "Ростове" 22-летний защитник, который "потерялся" в "Краснодаре", ответил всем злопыхателем, выведя команду вперёд.

Правда, радость "горожан" была недолгой. Спустя всего три минуты Юрий Бавин сравнял счёт — 1:1.

А вот дальше началась настоящая футбольная рубка, завершившаяся победой "Краснодара" со счётом 4:2. У "быков" отличились помимо Скопинцева Ари, Даниил Уткин и Вандерсон.

У "Урала" второй гол забил Отман Эль-Кабир.

РПЛ. 8-й тур

"Урал" — "Краснодар" — 2:4

Голы: Скопинцев 19' (0:1), Бавин 21' (1:1), Ари 37' (1:2), Эль-Кабир 68' (2:2), Уткин 80' (2:3), Вандерсон 82' (2:4)