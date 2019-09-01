"Авангард" завоевал Кубок Открытия, победив в Москве ЦСКА

Дубль Коди Франсона помог омскому клубу в матче Кубка Открытия переиграть действующего обладателя Кубка Гагарина.

В стартовом матче регулярного чемпионата КХЛ сезона 2019/20 омский "Авангард" в Москве со счётом 3:1 победил ЦСКА.

Счёт на 12-й минуте встречи открыли армейцы — классный бросок с острого угла удался Максиму Шалунову — 1:0.

"Авангард" отыгрался за 40 секунд до первого перерыва: Коди Франсон с помощью Тэйлора Бека и Свена Андригетто реализовал численное преимущество "ястребов" — 1:1.

На 25-й минуте матча Максим Чудинов мощным броском из своей зоны застал врасплох вратаря армейцев Ларса Юханссона, как он это делал не раз в прошлом сезоне, — 1:2.

Точку в игре поставил всё тот же Коди Франсон, отправив шайбу в пустые ворота соперника, попутно оформив дубль, — 3:1. "Авангард" становится обладателем Кубка открытия сезона 2019/20.

Напомним, ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина. В финальной серии армейцы со счётом 4:0 переиграли сегодняшнего соперника — "Авангард".

КХЛ. Регулярный чемпионат.

ЦСКА (Москва) — "Авангард" (Омск) — 1:3 (1:1; 0:1; 0;1)