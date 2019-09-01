"Авангард" завоевал Кубок Открытия, победив в Москве ЦСКА

В стартовом матче регулярного чемпионата КХЛ сезона 2019/20 омский "Авангард" в Москве со счётом 3:1 победил ЦСКА.
Счёт на 12-й минуте встречи открыли армейцы — классный бросок с острого угла удался Максиму Шалунову — 1:0.
Первый пошел. #ЦСКАВГ pic.twitter.com/oyrHhOc3ab— КХЛ (@khl) September 1, 2019
"Авангард" отыгрался за 40 секунд до первого перерыва: Коди Франсон с помощью Тэйлора Бека и Свена Андригетто реализовал численное преимущество "ястребов" — 1:1.
От синей в "девять": Омск в игре. #ЦСКАВГ pic.twitter.com/kFzE4WCPbm— КХЛ (@khl) September 1, 2019
На 25-й минуте матча Максим Чудинов мощным броском из своей зоны застал врасплох вратаря армейцев Ларса Юханссона, как он это делал не раз в прошлом сезоне, — 1:2.
Точку в игре поставил всё тот же Коди Франсон, отправив шайбу в пустые ворота соперника, попутно оформив дубль, — 3:1. "Авангард" становится обладателем Кубка открытия сезона 2019/20.
Из своей зоны!!1! #ЦСКАВГ pic.twitter.com/GrbEH0P7ji— КХЛ (@khl) September 1, 2019
Напомним, ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина. В финальной серии армейцы со счётом 4:0 переиграли сегодняшнего соперника — "Авангард".
КХЛ. Регулярный чемпионат.
ЦСКА (Москва) — "Авангард" (Омск) — 1:3 (1:1; 0:1; 0;1)