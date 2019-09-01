Фанаты "Спартака" подрались во время матча с "Зенитом"

Болельщики "Спартака" устроили потасовку во время матча с "Зенитом" в Москве. Они возмутились радостью фаната сине-бело-голубых, который оказался один на трибуне среди красно-белых. Кто-то из толпы заступился за представителя другой команды и из-за этого началась драка. Правда, оперативно сработали стюарды, которые предотвратили конфликт.

Произошло это в концовке первого тайма. Счёт на табло пока 1:0 в пользу петербуржцев. "Спартак" тоже успел забить гол, но после видеоповтора его отменили.