Обладатель Кубка Стэнли отказался ехать в Россию и прописался в НХЛ

23-летний хоккеист подписал с "музыкантами" контракт на два года, отказавшись от заманчивых предложений из России.

Российский нападающий Иван Барбашёв ближайшие два сезона проведёт в составе "Сент-Луиз Блюз". Клуб и форвард подписали двухлетний контракт, согласно которому хоккеист будет зарабатывать $1,475 млн в год, сообщает пресс-служба команды.

Переговоры россиянина с руководством "Сент-Луиса" по новому контракту проходили достаточно сложно. Генеральный менеджер "музыкантов" Даг Армстронг предлагал Барбашёву соглашение на $1,3 млн, однако хоккеист настаивал на сумме в $1,9 млн. Также известно, что несколько команд КХЛ пытались воспользоваться ситуацией и подписать с Иваном контракт на выгодных с финансовой точки зрения для него условиях. По информации Лайфа, зарплата форварда в России могла составить 150 млн рублей в год (2,25 млн долларов).

DONE DEAL! Ivan Barbashev has agreed to a two-year contract with an AAV of $1.475 million. https://t.co/gwja1vBQS7 #stlblues pic.twitter.com/CTYn8tCvYn — St. Louis Blues 🏆 (@StLouisBlues) September 1, 2019

Иван Барбашёв является действующим обладателем Кубка Стэнли в составе "Сент-Луиса". В минувшем сезоне российский нападающий провёл 80 матчей за "музыкантов", в которых забросил 14 шайб и отдал 12 результативных передач.