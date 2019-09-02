Майка от футболистов и торт от журналистов. Как поздравили Черчесова на сборе

Сегодня на базе в Новогорске наша национальная команда приступила к подготовке к матчам отборочного турнира Евро-2020. Как прошло первое занятие — в нашем репортаже.

Важным событием сегодняшнего дня стало, конечно, 56-летие главного тренера сборной Станислава Черчесова. Правда, сам наставник был настроен только на работу. Он первым появился на тренировке, прошёлся и пощупал поле. Но порцию поздравлений он всё же получил. Сначала от своих коллег, которые по-дружески обняли его и пожали руку, а затем от футболистов.

Артём Дзюба на правах капитана вручил Черчесову майку и сказал поздравительные слова.

Повезло сегодня и журналистам. Разрешили посмотреть полностью тренировку команды, хотя обычно можно присутствовать только на первых 15 минутах. Черчесов по случаю дня рождения добрый...

Что касаемо самой тренировки, то полностью тренировались не все. Те, кто вчера принял участие в матче "Спартак" — "Зенит" и "Арсенал" — ЦСКА, больше восстанавливались, а другие занимались полноценно.

Отметим, что на тренировке присутствовали Александр Алаев, а также Никита Симонян.

После тренировки Черчесова ждал праздничный торт от журналистов.

Отметим, что 6 сентября наша команда сыграет в Глазго с Шотландией, а 9 сентября — в Калининграде с Казахстаном.