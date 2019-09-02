Черчесов — о дне рождения на сборе: Теорию заменим праздничным тортом

Главный тренер сборной России рассказал журналистам о первом дне сбора команды и о том, как его поздравили с 56-летием.

— Завтра у нас будет общий тест, где уже не понаслышке, а объективную оценку будем иметь по каждому. От этого и будем исходить. Мы не имеем права в таких ответственных матчах экспериментировать, поэтому отдаём предпочтение той системе, которую знает команда, — сказал он. — Ещё ребятам не показали ничего. Сегодня была запланирована теория, но она отменяется, потому что ни Черышева, ни Головина нет. Они не успевают чисто физически приехать. Команда не вся в сборе, смысла нет в теории. Сегодня её заменим праздничным тортом.

Также он рассказал, как его поздравила команда.

— Команда мне уже подарила маечку, но самое главное, что они в хорошем настроении, это самый большой подарок, — заключил Черчесов.