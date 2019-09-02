Ребёнок получил шайбой по голове в матче Кубка открытия КХЛ

По словам представителей армейской команды, после инцидента ребёнок уже пришёл в норму.

В матче за Кубок открытия КХЛ между столичным ЦСКА и омским "Авангардом" (1:3) вылетевшая за пределы хоккейной площадки шайба попала в голову ребёнку.

Инцидент произошёл во втором периоде. После случившегося отец вынес ребёнка на руках за пределы арены.

— По нашей информации, с ним всё хорошо, царапин, ссадин или ран нет, серьёзного сотрясения тоже. Мы сразу же связались с родителями и передали им в подарок от клуба атрибутику, — цитирует ТАСС пресс-службу ЦСКА.

Напомним, в первом матче 12-го сезона Континентальной хоккейной лиги "Авангард" со счётом 3:1 одержал волевую победу над ЦСКА и стал обладателем Кубка открытия.