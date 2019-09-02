ФИФА объявила трёх лучших футболистов года

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила имена итоговой тройки номинантов на премию футболисту года. В шорт-лист престижной премии вошли финалисты аналогичной награды от УЕФА: Криштиану Роналду ("Ювентус"), Лионель Месси ("Барселона") и Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль").
🚨 #TheBest Men’s Player Finalists 🚨— FIFA.com (@FIFAcom) September 2, 2019
🇵🇹 @Cristiano
🇦🇷 Lionel Messi
🇳🇱 @VirgilvDijk pic.twitter.com/wX8zPg7TEp
В случае с премией от УЕФА голландец ван Дейк обошёл в голосовании своих более именитых соперников. В минувшем сезоне он выиграл Лигу чемпионов с "Ливерпулем".
Отметим, что награда лучшему игроку ФИФА — это не "Золотой мяч" от журнала France Football, однако почти всегда обладатель у этих премий один и тот же. В прошлом году им стал хорват Лука Модрич из мадридского "Реала".