Первый раз в первый класс. Дети Мамаева, Игнашевича и Комбарова пошли в школу

287

Фото © Instagram/ignashevich4

В российском футболе наступил перерыв на матчи национальных команд, который совпал с первым звонком в школах.

Главный тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич повёл сегодня своего сына-тёзку в первый класс.

Привели мужчину в 1 "А", — подписал семейное фото Игнашевич.

Первый раз в первый класс сегодня повёл свою дочку и Дмитрий Комбаров.

Вот и школа начинается! Первый раз в первый класс, — написал он.

В первый класс пошёл и сын Павла Мамаева. Так как футболист находится в местах лишения свободы, ребёнка в школу повела одна мама Алана.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

1 КЛАСС 🙌

Публикация от Аlana⚫️ (@alana_mamaeva)

Павел Погребняк отвёл сегодня в школу сразу троих своих сыновей.

В московскую школу отправил свою дочку и футболист "Ростова" Роман Ерёменко.

Проводил в школу свою дочку и Евгений Алдонин.

В 8-й класс пошла старшая дочь Романа Павлюченко.

Автор:
КГ
Кира Громова
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×