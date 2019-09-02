33-летний Фернандеш перешёл из "Локомотива" в "Краснодар"

Португальский полузащитник присоединился к новому клубу в статусе свободного агента.

Мануэл Фернандеш окончательно прекратил трудовые отношения с московским "Локомотивом". В клубе не планировали продлевать контракт с португальцем, и он подыскивал себе новую команду. Подсуетился "Краснодар", который как раз искал хавбека на смену Рами Кабелле, получившему тяжёлую травму и выбывшему на длительный срок.

— В настоящий момент все детали перехода Мануэла Фернандеша в "Краснодар" согласованы. 33-летний полузащитник успешно прошёл медицинское обследование и подписал с "быками" личный контракт. Он перешёл в "Краснодар" в статусе свободного агента, — сообщает пресс-служба "Краснодара".

⚡️Официально👉Мануэл Фернандеш стал игроком «Краснодара»!



Фернандеш перешел в «Краснодар» в статусе свободного агента. 33-летний португальский полузащитник успешно прошел медицинское обследование и подписал с «быками» личный контракт до окончания сезонаhttps://t.co/yq89vk1eF3 — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) September 2, 2019

Фернандеш выступал за "Локомотив" пять лет. Он выиграл с клубом чемпионат России и три кубка страны.