33-летний Фернандеш перешёл из "Локомотива" в "Краснодар"

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Фото © fckrasnodar.ru

Португальский полузащитник присоединился к новому клубу в статусе свободного агента.

Мануэл Фернандеш окончательно прекратил трудовые отношения с московским "Локомотивом". В клубе не планировали продлевать контракт с португальцем, и он подыскивал себе новую команду. Подсуетился "Краснодар", который как раз искал хавбека на смену Рами Кабелле, получившему тяжёлую травму и выбывшему на длительный срок.

— В настоящий момент все детали перехода Мануэла Фернандеша в "Краснодар" согласованы. 33-летний полузащитник успешно прошёл медицинское обследование и подписал с "быками" личный контракт. Он перешёл в "Краснодар" в статусе свободного агента, — сообщает пресс-служба "Краснодара".

Фернандеш выступал за "Локомотив" пять лет. Он выиграл с клубом чемпионат России и три кубка страны.

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