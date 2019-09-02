Нурмагомедов: Пуарье является более совершенным бойцом, чем Конор

— Думаю, что Дастин немного отличается от Конора, но разница не такая большая. Он тоже ударник. Дастин является более совершенным бойцом ММА, чем Конор. Пуарье победил многих крепких парней в лёгком дивизионе, не помню, чтобы Макгрегор побеждал в нашей весовой категории, — цитирует его русскоязычный сайт UFC.
Также он отметил, что Дастин — опытный боец.
— Дастин заслужил титульный поединок. У него большой, хороший опыт. Да и он уже дрался в больших боях против жёстких соперников, — отметил Хабиб.
Напомним, что бой Хабиба и Пуарье состоится 7 сентября в Абу-Даби.