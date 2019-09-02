ФК "Динамо" пополнился ещё двумя известными игроками

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На сайте московской команды объявили о переходе 28-летнего нигерийского форварда Сильвестра Игбуна и 27-летнего шведского полузащитника Оскара Хильемарка.

Футбольный клуб "Динамо" сообщил, что достиг договорённости с "Уфой" о переходе Сильвестра Игбуна на правах аренды до конца сезона.

Также бело-голубые арендовали у "Дженоа" игрока сборной Швеции Оскара Хильемарка. Соглашение также рассчитано до конца сезона.

<p>Фото © пресс-служба ФК &#34;Динамо&#34;</p>

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