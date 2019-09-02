ФК "Динамо" пополнился ещё двумя известными игроками

Футбольный клуб "Динамо" сообщил, что достиг договорённости с "Уфой" о переходе Сильвестра Игбуна на правах аренды до конца сезона.
🔄 Сильвестр «Слай» Игбун – в #Динамо! Нападающий @UfaFc будет выступать за ⚪🔵 на правах аренды до конца сезона 2019/20 #ДинамоМосква #твоякоманда #трансферы #трансферыДинамо #Игбун pic.twitter.com/JkKw9C4SUJ— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) September 2, 2019
Также бело-голубые арендовали у "Дженоа" игрока сборной Швеции Оскара Хильемарка. Соглашение также рассчитано до конца сезона.