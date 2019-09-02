"Зенит" купил защитника сборной России за €8 млн

2

Вячеслав Караваев покидает нидерландский "Витесс" Леонида Слуцкого и возвращается в Россию.

Петербургский "Зенит" объявил о переходе защитника Вячеслава Караваева. Игрок обороны покидает голландский клуб "Витесс", который тренирует Леонид Слуцкий, и возвращается в родную страну. По данным авторитетного портала transfermarkt.com, "Зенит" заплатит за футболиста сборной России 8 миллионов евро. Учитывая, что "Витесс" покупал Караваева всего за 1,5 миллиона, получается, что клуб из Арнема заработал на этой сделке 6,5 миллиона евро.

Караваев — воспитанник ЦСКА, который с 2014 года выступал за ряд чешских клубов, а с 2018-го — за "Витесс". В 2019 году впервые вызван в сборную России по футболу.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×