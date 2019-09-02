"Зенит" купил защитника сборной России за €8 млн

Вячеслав Караваев покидает нидерландский "Витесс" Леонида Слуцкого и возвращается в Россию.

Петербургский "Зенит" объявил о переходе защитника Вячеслава Караваева. Игрок обороны покидает голландский клуб "Витесс", который тренирует Леонид Слуцкий, и возвращается в родную страну. По данным авторитетного портала transfermarkt.com, "Зенит" заплатит за футболиста сборной России 8 миллионов евро. Учитывая, что "Витесс" покупал Караваева всего за 1,5 миллиона, получается, что клуб из Арнема заработал на этой сделке 6,5 миллиона евро.

Официально: Вячеслав Караваев переходит в «Зенит»!



Сине-бело-голубые и голландский «Витесс» достигли договоренности о переходе защитника в состав петербуржцев.



Детали: https://t.co/VXfpvi1JoG pic.twitter.com/UtM8MLgsTA — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) September 2, 2019

Караваев — воспитанник ЦСКА, который с 2014 года выступал за ряд чешских клубов, а с 2018-го — за "Витесс". В 2019 году впервые вызван в сборную России по футболу.