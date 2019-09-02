СКА начал чемпионат КХЛ с победы над "Металлургом"

В чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) санкт-петербургский СКА в Магнитогорске со счётом 3:1 победил местный "Металлург".
Армейцы вышли вперёд под занавес первого периода, реализовав большинство. Автором первого гола петербуржцев в новом сезоне стал шведский защитник Давид Рундблад — 1:0.
Первый гол СКА сезона 2019/20!— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) September 2, 2019
Хороооош! #hcSKA pic.twitter.com/ZP61dWhElg
Счёт в пользу армейцев продержался до середины второго периода. Магнитогорцы заработали большинство, которое реализовал Брэндон Козун — 1:1.
"Металлург" оценил полезность Брэндона Козуна с первой же игры. #ММГСКА pic.twitter.com/OgVCiT7kN5— КХЛ (@khl) September 2, 2019
Ещё до второго перерыва СКА вернул себе преимущество в счёте: шайбу в большинстве забросил Наиль Якупов — 2:1.
'@Nail10_1993 в нужное время в нужном месте. #ММГСКА pic.twitter.com/RncMof3m2g— КХЛ (@khl) September 2, 2019
Попытки "Металлурга" отыграться успеха не принесли. А вот СКА за полторы минуты до конца основного времени матча поразил ворота соперника в третий раз — на добивании классно сыграл Владимир Ткачёв — 3:1. СКА начинает регулярный чемпионат с победы.
КХЛ. Регулярный чемпионат
"Металлург" — СКА — 1:3 (0:1; 1:1; 0:1)