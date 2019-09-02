СКА начал чемпионат КХЛ с победы над "Металлургом"

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Фото © пресс-служба ХК СКА

Гол и результативная передача Давида Рундблада помогли армейцам одолеть в гостевом матче "Магнитку".

В чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) санкт-петербургский СКА в Магнитогорске со счётом 3:1 победил местный "Металлург".

Армейцы вышли вперёд под занавес первого периода, реализовав большинство. Автором первого гола петербуржцев в новом сезоне стал шведский защитник Давид Рундблад — 1:0.

Счёт в пользу армейцев продержался до середины второго периода. Магнитогорцы заработали большинство, которое реализовал Брэндон Козун — 1:1.

Ещё до второго перерыва СКА вернул себе преимущество в счёте: шайбу в большинстве забросил Наиль Якупов — 2:1.

Попытки "Металлурга" отыграться успеха не принесли. А вот СКА за полторы минуты до конца основного времени матча поразил ворота соперника в третий раз — на добивании классно сыграл Владимир Ткачёв — 3:1. СКА начинает регулярный чемпионат с победы.

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Металлург" — СКА — 1:3 (0:1; 1:1; 0:1)

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