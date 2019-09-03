Александр Овечкин: Я стану лучше!

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин оценил свой игровой рейтинг в новом хоккейном симуляторе NHL 20, который появится в продаже с 13 сентября.
Согласно рейтингу, российский нападающий с 92 баллами расположился на четвёртом месте среди всех игроков лиги.
— Я приму это! Но в следующий раз я стану лучше, — написал спортсмен в "Твиттере".
I will take it !!! but next time i will be better 😂😂 #NHL20 #EAathlete @EASPORTSNHL pic.twitter.com/NrxQ5Y7Atn— Alex Ovechkin (@ovi8) September 2, 2019
Возглавляет рейтинг капитан "Эдмонтона" Коннор Макдэвид — 96 баллов. Вторым идёт капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби — 93. На балл меньше (92) у форварда "Тампы" Никиты Кучерова и третья позиция.
В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Александр Овечкин с 51 голом стал лучшим снайпером лиги. Форвард принял участие в 81 матче, набрав 89 (51+38) очков за результативность. В плей-офф Кубка Стэнли россиянин сыграл семь матчей, забросил четыре шайбы и пять раз числился в ассистентах.