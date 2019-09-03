Александр Овечкин: Я стану лучше!

Так звёздный нападающий отреагировал на свой не самый высокий рейтинг в симуляторе NHL 20.

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин оценил свой игровой рейтинг в новом хоккейном симуляторе NHL 20, который появится в продаже с 13 сентября.

Согласно рейтингу, российский нападающий с 92 баллами расположился на четвёртом месте среди всех игроков лиги.

— Я приму это! Но в следующий раз я стану лучше, — написал спортсмен в "Твиттере".

Возглавляет рейтинг капитан "Эдмонтона" Коннор Макдэвид — 96 баллов. Вторым идёт капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби — 93. На балл меньше (92) у форварда "Тампы" Никиты Кучерова и третья позиция.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Александр Овечкин с 51 голом стал лучшим снайпером лиги. Форвард принял участие в 81 матче, набрав 89 (51+38) очков за результативность. В плей-офф Кубка Стэнли россиянин сыграл семь матчей, забросил четыре шайбы и пять раз числился в ассистентах.