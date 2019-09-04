Американский бриллиант. С кем будет биться на этот раз Хабиб Нурмагомедов?

- Возраст: 30 лет
- Прозвище: The Diamond
- Рост: 175
- Вес: 70,30
- 31 бой: 25 побед (13 нокаутов), пять поражений
- Один бой признан несостоявшимся
Дастин Пуарье — одна из главных звёзд UFC. Он любимец публики, большинство его поединков получают награды в номинации "Бой вечера". При всём этом он примерный семьянин, не был замешан в скандалах и мечтает о своём кулинарном шоу. Давайте ближе знакомиться с ним!
Родился Дастин в небольшом городе Лафайетт (штат Луизиана). С самого детства занимается единоборствами. Как признавался сам спортсмен, большое влияние на него оказали фильмы с участием Жан-Клода Ван Дамма.
Выступать профессионально начал в 2009 году. Сначала бился Пуарье в местных и не столь известных промоушенах, но выступал он ярко — сплошные досрочные победы. В UFC дебютировал в 2011-м.
Бойцовские качества
У Дастина агрессивная манера ведения боя, он достаточно жесток в клетке, благодаря этому многие его поединки заканчиваются досрочными победами. Главное преимущество Пуарье перед соперниками — это то, что он левша и отлично работает в стойке. Много ударов наносит руками. Дастин хорошо атакует и является скоростным бойцом: девять побед он одержал уже в первом раунде.
Учитывая то, что Хабиб славится работой в партере, будет особенно интересно посмотреть на это противостояние.
Главное — семья
Пуарье ни единожды уже говорил, что важным для него является заработок, а не слава. Он хочет обеспечить хорошее будущее свой семье и дочке. Для этого он и работает. Ведь жизнь без денег ему хорошо знакома. В юношестве он собирал с плантаций орехи и фрукты, чтобы заработать хоть что-нибудь. Подрабатывал и сборщиком алюминиевых банок.
Я хочу посвятить победу над Нурмагомедовым своей жене. Мы вместе уже 10 лет. Это и её пояс тоже. Я люблю тебя, Джоли!
Дастин Пуарье
С женой Джоли он познакомился ещё в 14 лет в школе. Жить вместе начали с 17 лет, и с тех пор они неразлучны. Три года назад у них родилась дочка, фотографии с которой Дастин регулярно постит в своих социальных сетях.
Чем занимается помимо тренировок?
Чем ещё знаменит Дастин, так это своей страстью к татуировкам. Первый рисунок на его теле появился ещё в 14-летнем возрасте. Сейчас его руки полностью забиты, а на груди красуется имя дочери.
Главным хобби Дастина является кулинария. Да-да, он фанат готовки и даже мечтает снять собственное кулинарное шоу. Название, кстати, американец уже придумал — "Ужин с бриллиантом".
Меня успокаивает готовка, это хорошо отвлекает от напряжённых тренировок. Впрочем, как и стрижка газонов
Дастин Пуарье
Благотворительность
Пуарье активно помогает нуждающимся. Он продаёт свою экипировку после боёв и вырученные средства направляет на благие дела.
Фото © Instagram/dustinpoirier
В прошлом году он вместе с женой создал специальную организацию The Good Fight Foundation, которая помогает его школе и молодым спортсменам. Они закупают компьютеры, мячи, рюкзаки и прочие необходимые вещи для учёбы.
Пуарье, как и Хабиб, не гонится за хайпом. Это два достойных бойца, которые добросовестно выполняют свою работу. И 7 сентября мы увидим настоящий бой профессионалов, где победит сильнейший.