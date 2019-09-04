Американский бриллиант. С кем будет биться на этот раз Хабиб Нурмагомедов?

Уже в эти выходные российский боец Хабиб Нурмагомедов проведёт свой очередной поединок в UFC против американца Дастина Пуарье. Подробнее рассказываем вам о сопернике дагестанского Орла.

Возраст: 30 лет

Прозвище: The Diamond

Рост: 175

Вес: 70,30

31 бой: 25 побед (13 нокаутов), пять поражений

Один бой признан несостоявшимся

Дастин Пуарье — одна из главных звёзд UFC. Он любимец публики, большинство его поединков получают награды в номинации "Бой вечера". При всём этом он примерный семьянин, не был замешан в скандалах и мечтает о своём кулинарном шоу. Давайте ближе знакомиться с ним!

Родился Дастин в небольшом городе Лафайетт (штат Луизиана). С самого детства занимается единоборствами. Как признавался сам спортсмен, большое влияние на него оказали фильмы с участием Жан-Клода Ван Дамма.

Выступать профессионально начал в 2009 году. Сначала бился Пуарье в местных и не столь известных промоушенах, но выступал он ярко — сплошные досрочные победы. В UFC дебютировал в 2011-м.

Бойцовские качества

У Дастина агрессивная манера ведения боя, он достаточно жесток в клетке, благодаря этому многие его поединки заканчиваются досрочными победами. Главное преимущество Пуарье перед соперниками — это то, что он левша и отлично работает в стойке. Много ударов наносит руками. Дастин хорошо атакует и является скоростным бойцом: девять побед он одержал уже в первом раунде.

Учитывая то, что Хабиб славится работой в партере, будет особенно интересно посмотреть на это противостояние.

Главное — семья

Пуарье ни единожды уже говорил, что важным для него является заработок, а не слава. Он хочет обеспечить хорошее будущее свой семье и дочке. Для этого он и работает. Ведь жизнь без денег ему хорошо знакома. В юношестве он собирал с плантаций орехи и фрукты, чтобы заработать хоть что-нибудь. Подрабатывал и сборщиком алюминиевых банок.

Я хочу посвятить победу над Нурмагомедовым своей жене. Мы вместе уже 10 лет. Это и её пояс тоже. Я люблю тебя, Джоли! Дастин Пуарье

С женой Джоли он познакомился ещё в 14 лет в школе. Жить вместе начали с 17 лет, и с тех пор они неразлучны. Три года назад у них родилась дочка, фотографии с которой Дастин регулярно постит в своих социальных сетях.

Чем занимается помимо тренировок?

Чем ещё знаменит Дастин, так это своей страстью к татуировкам. Первый рисунок на его теле появился ещё в 14-летнем возрасте. Сейчас его руки полностью забиты, а на груди красуется имя дочери.

Главным хобби Дастина является кулинария. Да-да, он фанат готовки и даже мечтает снять собственное кулинарное шоу. Название, кстати, американец уже придумал — "Ужин с бриллиантом".

Меня успокаивает готовка, это хорошо отвлекает от напряжённых тренировок. Впрочем, как и стрижка газонов Дастин Пуарье

Благотворительность Пуарье активно помогает нуждающимся. Он продаёт свою экипировку после боёв и вырученные средства направляет на благие дела. Фото © Instagram/dustinpoirier

В прошлом году он вместе с женой создал специальную организацию The Good Fight Foundation, которая помогает его школе и молодым спортсменам. Они закупают компьютеры, мячи, рюкзаки и прочие необходимые вещи для учёбы.

Пуарье, как и Хабиб, не гонится за хайпом. Это два достойных бойца, которые добросовестно выполняют свою работу. И 7 сентября мы увидим настоящий бой профессионалов, где победит сильнейший.