Тренер Медведевой не приедет на её прокат в Москву

Двукратная чемпионка мира временно тренируется у Елены Буяновой, Брайан Орсер будет в Риге с другим спортсменом.

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своей подготовке к контрольным прокатам сборной, которые пройдут в эти выходные в Москве. Двукратная чемпионка мира тренируется во дворце ЦСКА у Елены Буяновой. Её канадский наставник Брайан Орсер не будет присутствовать во время короткой программы своей подопечной и прилетит в российскую столицу только к произвольной.

— Изначально планировалось, что он со мной едет, но мы посмотрели расписание и поняли, что произвольная программа юниорского Гран-при в Риге проходит в день моей короткой. А там у нас выступит Джозеф Фан. Чуть-чуть не сошлось по расписанию, — рассказала Медведева в эфире sport24.

Фигуристка рассказала, что очень скучает по своему тренеру, но в Москве чувствует, что её оберегают.

Напомним, недавно Медведеву представили в качестве посла летней Олимпиады в Токио.