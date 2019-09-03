Форвард "Барсы", чемпион мира и юные звёзды. Топ-10 самых дорогих трансферов РПЛ

В России завершился летний трансферный период, который выдалось самым мощным с тех времён, когда в РПЛ приехали Халк и Витсель. Этим летом тоже было много значимых покупок, причём не только у "Зенита", а у многих клубов. Лайф — о самых крутых футболистах, которые приехали в Россию этим летом.

В летнее трансферное окно клубы РПЛ потратили 235 млн евро — почти в два раза больше, чем в прошлом году. Круче российские команды закупались лишь в сезоне 2012/2013, когда в Россию приехали Халк и Витсель (по 40 млн евро каждый), Виллиан (35 млн евро), Ласина Траоре (18 млн евро) и Кристофер Самба (15 млн евро).

Больше всех потратили:

"Зенит" — 66,7 млн евро

"Спартак" — 42 млн евро

"Динамо" — 33,7 млн евро

"Краснодар" — 30,4 млн евро

Малком, 40 млн евро 22 года

Нападающий

"Зенит" За месяц в России Малком успел попасть в фейковый расистский скандал, зарядить мячом по лицу судье и получить травму. Что дальше? Фото © fc-zenit.ru

Максимилиан Филипп, 20 млн евро 25 лет

Нападающий

"Динамо" Когда немец пришёл в "Динамо" за 20 млн из "Боруссии", кто-то мог удивиться. Когда он положил два супергола, вопросов не осталось Фото © fcdynamo.ru

Гус Тиль, 18 млн евро 21 год

Полузащитник

"Спартак" За Тиля заплатили в три раза больше, чем он стоит. И это логично: он молод, перспективен и уже приносит пользу команде Фото © spartak.com

Жоау Мариу, аренда (стоимость —18 млн) 26 лет

Полузащитник

"Локомотив" Мариу — единственный громкий трансфер "Локо" этим летом. И клуб презентовал его так, как ещё никто не делал. Теперь слово за Жоау Фото © fclm.ru

Дуглас Сантос, 12 млн евро 25 лет

Защитник

"Зенит" Юрий Жирков, конечно, ещё о-го-го, но левый защитник "Зениту" всё равно был нужен. Кажется, теперь эта позиция закрыта на годы Фото © fc-zenit.ru

Реми Кабелла, 12 млн евро 29 лет

Полузащитник

"Краснодар" Кабелла приехал в Краснодар, чтобы помочь в Лиге чемпионов. Но теперь у клуба нет ни ЛЧ, ни самого игрока, который получил травму Фото © fckrasnodar.ru

Тонни Вилена, 12 млн евро 24 года

Полузащитник

"Краснодар" Игрок сборной Нидерландов уже показал свою "страшную пушку" в РПЛ. Теперь должен помочь клубу и в Лиге Европы Фото © twitter/FCKrasnodar

Алекс Крал, 12 млн евро 21 год

Полузащитник

"Спартак" Молодой чешский талант пока не успел сыграть за "Спартак", но в клубе на него, как и на Тила, возлагают большие надежды Фото © spartak.com

Андре Шюррле, аренда (стоимость — 12 млн) 28 лет

Полузащитник

"Спартак" Чемпион мира 2014 года сходу стал лидером, без которого представить "Спартак" уже сложно. Приведёт ли он клуб к чемпионству? Фото © spartak.com

Вячеслав Караваев, 8 млн евро 24 года

Защитник

"Зенит" Воспитанник ЦСКА уезжал из России в свободное европейское плавание, а теперь вернулся игроком сборной России Фото © fc-zenit.ru

В список не вошли Гжегож Крыховяк из "Локомотива" (12 млн евро) и Никола Влашич из ЦСКА (15,7 млн евро), потому что хоть их полноценные трансферы и оформили только сейчас, в нашем чемпионате они появились и сразу же зарекомендовали себя ещё в прошлом сезоне, когда выступали за московские клубы на правах аренды.