Форвард "Барсы", чемпион мира и юные звёзды. Топ-10 самых дорогих трансферов РПЛ

В летнее трансферное окно клубы РПЛ потратили 235 млн евро — почти в два раза больше, чем в прошлом году. Круче российские команды закупались лишь в сезоне 2012/2013, когда в Россию приехали Халк и Витсель (по 40 млн евро каждый), Виллиан (35 млн евро), Ласина Траоре (18 млн евро) и Кристофер Самба (15 млн евро).
Больше всех потратили:
- "Зенит" — 66,7 млн евро
- "Спартак" — 42 млн евро
- "Динамо" — 33,7 млн евро
- "Краснодар" — 30,4 млн евро
Малком, 40 млн евро
- 22 года
- Нападающий
- "Зенит"
За месяц в России Малком успел попасть в фейковый расистский скандал, зарядить мячом по лицу судье и получить травму. Что дальше?
Максимилиан Филипп, 20 млн евро
- 25 лет
- Нападающий
- "Динамо"
Когда немец пришёл в "Динамо" за 20 млн из "Боруссии", кто-то мог удивиться. Когда он положил два супергола, вопросов не осталось
Фото © fcdynamo.ru
Гус Тиль, 18 млн евро
- 21 год
- Полузащитник
- "Спартак"
За Тиля заплатили в три раза больше, чем он стоит. И это логично: он молод, перспективен и уже приносит пользу команде
Жоау Мариу, аренда (стоимость —18 млн)
- 26 лет
- Полузащитник
- "Локомотив"
Мариу — единственный громкий трансфер "Локо" этим летом. И клуб презентовал его так, как ещё никто не делал. Теперь слово за Жоау
Фото © fclm.ru
Дуглас Сантос, 12 млн евро
- 25 лет
- Защитник
- "Зенит"
Юрий Жирков, конечно, ещё о-го-го, но левый защитник "Зениту" всё равно был нужен. Кажется, теперь эта позиция закрыта на годы
Реми Кабелла, 12 млн евро
- 29 лет
- Полузащитник
- "Краснодар"
Кабелла приехал в Краснодар, чтобы помочь в Лиге чемпионов. Но теперь у клуба нет ни ЛЧ, ни самого игрока, который получил травму
Фото © fckrasnodar.ru
Тонни Вилена, 12 млн евро
- 24 года
- Полузащитник
- "Краснодар"
Игрок сборной Нидерландов уже показал свою "страшную пушку" в РПЛ. Теперь должен помочь клубу и в Лиге Европы
Фото © twitter/FCKrasnodar
Алекс Крал, 12 млн евро
- 21 год
- Полузащитник
- "Спартак"
Молодой чешский талант пока не успел сыграть за "Спартак", но в клубе на него, как и на Тила, возлагают большие надежды
Андре Шюррле, аренда (стоимость — 12 млн)
- 28 лет
- Полузащитник
- "Спартак"
Чемпион мира 2014 года сходу стал лидером, без которого представить "Спартак" уже сложно. Приведёт ли он клуб к чемпионству?
Вячеслав Караваев, 8 млн евро
- 24 года
- Защитник
- "Зенит"
Воспитанник ЦСКА уезжал из России в свободное европейское плавание, а теперь вернулся игроком сборной России
В список не вошли Гжегож Крыховяк из "Локомотива" (12 млн евро) и Никола Влашич из ЦСКА (15,7 млн евро), потому что хоть их полноценные трансферы и оформили только сейчас, в нашем чемпионате они появились и сразу же зарекомендовали себя ещё в прошлом сезоне, когда выступали за московские клубы на правах аренды.