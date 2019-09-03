ЦСКА и "Млада Болеслав" высказались о срыве трансфера Комличенко

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Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Московский клуб не смог договориться с чехами о деталях перехода игрока сборной России. Сумма сделки должна была составить чуть более 2,5 миллиона евро.

На официальном сайте "Млады Болеслав" опубликовали заявление относительно трансфера российского нападающего Николая Комличенко.

Руководство клуба не приняло ни одно из предложений по 24-летнему форварду Николаю Комличенко. В связи с этим сотрудничество с футболистом будет продолжено. Он остаётся очень важным членом первой команды, — говорится на сайте клуба.

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев также высказался о срыве сделки.

Не пошёл навстречу чешский клуб, но это их право. Сам игрок хотел выступать за нас. Благодарны руководству чешского клуба, что пытались найти компромисс, хотя там заняли достаточно жёсткую позицию, — цитирует его слова "Спорт-Экспресс".

В нынешнем сезоне Комличенко провёл семь матчей за "Младу Болеслав", где забил семь голов и сделал одну результативную передачу.

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