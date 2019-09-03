ЦСКА и "Млада Болеслав" высказались о срыве трансфера Комличенко

Московский клуб не смог договориться с чехами о деталях перехода игрока сборной России. Сумма сделки должна была составить чуть более 2,5 миллиона евро.

На официальном сайте "Млады Болеслав" опубликовали заявление относительно трансфера российского нападающего Николая Комличенко.

— Руководство клуба не приняло ни одно из предложений по 24-летнему форварду Николаю Комличенко. В связи с этим сотрудничество с футболистом будет продолжено. Он остаётся очень важным членом первой команды, — говорится на сайте клуба.

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев также высказался о срыве сделки.

— Не пошёл навстречу чешский клуб, но это их право. Сам игрок хотел выступать за нас. Благодарны руководству чешского клуба, что пытались найти компромисс, хотя там заняли достаточно жёсткую позицию, — цитирует его слова "Спорт-Экспресс".

В нынешнем сезоне Комличенко провёл семь матчей за "Младу Болеслав", где забил семь голов и сделал одну результативную передачу.