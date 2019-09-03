Мамаева не пустят на поля РПЛ до 2020 года даже в случае УДО

У футболиста продолжает действовать контракт с "Краснодаром", но против игрока регламент лиги.

Если контракт Александра Кокорина с "Зенитом" перестал действовать в конце июня, то Павел Мамаев продолжает оставаться игроком "Краснодара". Его соглашение с клубом действует до конца 2019 года. Однако это не поможет полузащитнику выйти на поле в матче РПЛ, даже если он выйдет на свободу раньше.

— Я думаю, Павлу придётся ждать зимнее трансферное окно, потому что у нас в регламенте есть определённые исключения. Если твой контракт был расторгнут во время ТО, то ты можешь быть заявлен. Контракт Мамаева до сих пор не расторгнут, а окно закрылось вчера. Так что, к сожалению, до зимы Павел не сможет заявиться, — рассказал юрист Михаил Прокопец в интервью Sport24.

Напомним, что Мамаев, как и Кокорин, может выйти на свободу уже через несколько дней. 6 сентября суд рассмотрит прошение футболистов об условно-досрочном освобождении.

Павел Мамаев и Александр Кокорин были задержаны осенью 2018 года по обвинению в побоях и хулиганстве после того, как устроили сразу две драки. 8 мая спортсменам вынесли приговор: они получили 17 и 18 месяцев колонии общего режима соответственно.