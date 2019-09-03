ЦСКА одержал первую победу в чемпионате, победив дома "Ак Барс"

Две шайбы Иржи Секача, заброшенные в ворота своей бывшей команды, помогли армейцам одержать волевую победу над казанцами.

В очередном матче КХЛ ЦСКА на родном льду со счётом 3:2 переиграл казанский "Ак Барс". По дублю оформили казанец Владимир Ткачёв и армеец Иржи Секач.

Команды в стартовом периоде много проблем друг другу не создали. ЦСКА старался играть первым номером, но до опасных моментов у ворот голкипера "Ак Барса" дело не доходило. Да и гол казанцев выглядел не совсем логичным: подопечным Дмитрия Квартального удался быстрый вход в зону, после чего последовал бросок от нападающего Владимира Ткачёва с позиции защитника — 0:1!

По разу команды сыграли в большинстве, но возможностью реализовать лишнего игрока соперники не воспользовались.

Во втором периоде ЦСКА заметно прибавил в движении. В одном из эпизодов только мастерство вратаря казанцев Адама Рейдеборна не позволило армейцам сделать счёт ничейным: в атаке два в одного швед сумел быстро переместиться в воротах и щитком отвести угрозу.

Казань тоже при случае не отказывалась от быстрых контратак, которые были не менее опасны. За шесть минут до второго перерыва уже голкиперу хозяев Ларсу Юханссону пришлось выручать партнёров после опасного выпада гостей.

И всё-таки армейцам удалось сравнять счёт. За две минуты до второго перерыва казанцы заработали удаление, а бывшему игроку "Ак Барса" Иржи Секачу понадобилось шесть секунд, чтобы огорчить бывших партнёров — 1:1.

Не успели подопечные Игоря Никитина насладиться ничейным счётом, как оказались вновь в роли догоняющих. Всё тот же Владимир Ткачёв мастерски переиграл Юханссона, оформив дубль — 2:1.

В середине третьего периода казанцы остались втроём — на скамейку штрафников с интервалом в минуту отправились Эмиль Галимов и Патрис Кормье. Армейцы воспользовались двойным численным преимуществом. Завершающий бросок удался Линдену Вею — 2:2!

Победу ЦСКА за полторы минуты до конца основного времени матча принёс Иржи Секач, вновь реализовав большинство армейцев — 3:2.

Подопечные Игоря Никитина одерживают первую победу в чемпионате.

КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА — "Ак Барс" — 3:2

"Куньлунь Ред Стар" — " Салават Юлаев " — 4:3 Б

"Сибирь" — "Амур" — 2:1

"Барыс" — "Адмирал" — 1:3

"Йокерит" — "Авангард" — 1:3