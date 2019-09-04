Хабибу нужно сбросить 6 кг до боя с Пуарье

У российского чемпиона UFC осталось четыре тренировки, чтобы прийти в рабочий вес.

До боя Хабиба Нурмагомедова и Дастина Пуарье на турнире UFC в Абу-Даби остались считаные дни. Однако российский боец пока не пришёл в рабочий вес. Чтобы бой состоялся, ему нужно показать на весах 70 килограммов — именно в такой категории заявлены бойцы. Пока же Нурмагомедов весит на шесть килограммов больше.

— Хабиб показал вчера вечером вес 76 кг. Осталось четыре тренировки, на каждой из них уберётся по 1,5 кг, — цитирует ТАСС члена команды Орла.

Ранее Хабиб заявлял, что готовится драться с Пуарье буквально всю ночь и считает американца более совершенным бойцом, чем ирландец Конор Макгрегор.