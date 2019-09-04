Фернандес из ЦСКА внезапно "перешёл" в "Краснодар"

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Фото © instagram/pfc_cska

Бразилец с русским паспортом числится на сайте кубанского клуба с фотографией в форме армейцев.

На сайте футбольного клуба "Краснодар" появился профиль защитника Марио Фернандеса, который выступает за ЦСКА. На странице указано, что он играет за кубанский клуб с 2012 года. В профиле же стоит фотография русского бразильца в форме ЦСКА.

<p>Фото © <a href="https://fckrasnodar.ru/team/squad/player/?person_id=26348#player-bio-tab" target="_blank">fckrasnodar.ru</a></p>

При этом в общем списке игроков команды Фернандеса нет. Наткнуться на ссылку с профилем игрока можно только через поисковики либо если знать её заранее.

Учитывая, что трансферное окно в РПЛ уже закрыто, скорее всего, это просто чья-то шутка со взломом сайта "Краснодара".

Отметим, что минувшее трансферное окно стало рекордным для "Краснодара", клуб потратил 30,4 миллиона евро на новых футболистов, но всё равно не смог попасть в Лигу чемпионов. Трансферная стоимость самого Фернандеса составляет всё те же 30 миллионов евро.

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