Фернандес из ЦСКА внезапно "перешёл" в "Краснодар"

Бразилец с русским паспортом числится на сайте кубанского клуба с фотографией в форме армейцев.

На сайте футбольного клуба "Краснодар" появился профиль защитника Марио Фернандеса, который выступает за ЦСКА. На странице указано, что он играет за кубанский клуб с 2012 года. В профиле же стоит фотография русского бразильца в форме ЦСКА.

При этом в общем списке игроков команды Фернандеса нет. Наткнуться на ссылку с профилем игрока можно только через поисковики либо если знать её заранее.

Учитывая, что трансферное окно в РПЛ уже закрыто, скорее всего, это просто чья-то шутка со взломом сайта "Краснодара".

Отметим, что минувшее трансферное окно стало рекордным для "Краснодара", клуб потратил 30,4 миллиона евро на новых футболистов, но всё равно не смог попасть в Лигу чемпионов. Трансферная стоимость самого Фернандеса составляет всё те же 30 миллионов евро.