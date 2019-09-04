Фанаты нашли "георгиевские ленты" на новой форме "Челси"

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Фото © twitter/ChelseaFC

Третий комплект экипировки лондонского клуба выполнен в чёрном цвете с оранжевыми полосами.

Футбольный клуб "Челси" представил альтернативный комплект формы. Он представляет собой чёрные майки и чёрные трусы. На футболках при этом присутствуют оранжевые полосы: на воротнике и рукавах.

Российским фанатам клуба такое сочетание цветов напомнило георгиевские ленты.

<p>Скриншот © <a href="https://www.sports.ru/football/1077867338.html" target="_blank">sports.ru</a></p>

Напомним, что владельцем "Челси" с 2003 года является российский бизнесмен Роман Абрамович. На другой форме клуба этого сезона был замечен российский триколор.

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