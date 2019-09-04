Фанаты нашли "георгиевские ленты" на новой форме "Челси"

Третий комплект экипировки лондонского клуба выполнен в чёрном цвете с оранжевыми полосами.

Футбольный клуб "Челси" представил альтернативный комплект формы. Он представляет собой чёрные майки и чёрные трусы. На футболках при этом присутствуют оранжевые полосы: на воротнике и рукавах.

Introducing the new @nikefootball 2019/20 third kit!



Taking inspiration from the 1990s, the shirt features colours from one of the club’s most unforgettable away strips and the Nike Futura logo reflecting iconic kits of the past. #ITSACHELSEATHING



👉 https://t.co/lnBtcXDP8A pic.twitter.com/nq1vzPTEfK — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 4, 2019

Российским фанатам клуба такое сочетание цветов напомнило георгиевские ленты.

Напомним, что владельцем "Челси" с 2003 года является российский бизнесмен Роман Абрамович. На другой форме клуба этого сезона был замечен российский триколор.