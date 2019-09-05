От лучшей сборной мира до проигрыша Казахстану. Чем страшна Шотландия?

Отборочный цикл чемпионата Европы 2020 года продолжается, и следующим соперником сборной России станет команда Шотландии. На заре развития футбола она была одной из сильнейших сборных в мире, затем попала в длительный застой, а сейчас готовится к возрождению. Стоит ли бояться шотландцев?

Шотландцы не придумали футбол, но играли в него лучше англичан

Все знают, что футбол придумали в Англии, но мало кому известно, что именно шотландцы стали первой мощной силой на заре развития игры. Да, англичане первыми придумали свою лигу и кубок, но их соседи, как оказалось, просто лучше играли! Самый первый официальный матч сборных завершился вничью — 0:0, а вот дальше... Шотландия выиграла у Англии 12 из первых 18 матчей сборных, проиграв всего три раза! И всё это происходило ещё в те времена, когда у будущих пятикратных чемпионов мира бразильцев вообще не было ни одного футбольного клуба в стране.

В XIX веке шотландские клубы выигрывали у английских претенциозный титул "чемпиона мира", который придумали в Британии. А когда побеждали английские, то в их составе, как правило, большинство футболистов представляло Шотландию. Например, в сезоне 1892/93 среди 176 игроков в 16 английских командах первого дивизиона 99 были шотландцами и только 73 — англичанами.

А легендарный "Ливерпуль", который только-только появился на свет, прославился как "команда Маков". Почему? Да потому что семь игроков стартового состава имели традиционную шотландскую приставку в фамилии: Дункан Маклин, Джеймс Макбрайд, Джон Маккартни, Джо Маккью, Мэтт Маккуин, Хью Маккуин и Малькольм Маквин. Собственно, первый председатель правления клуба был шотландцем, поэтому и собрал новую команду почти полностью из своих земляков.

Капитана сборной выгнали из "Селтика", а теперь он выиграл ЛЧ

Собственно, шотландские традиции в "Ливерпуле" живы до сих пор. Одним из важнейших игроков команды Юргена Клоппа, который не раз приложил ногу к успехам клуба в последние годы, является капитан сборной Шотландии Эндрю Робертсон.

25-летний защитник начинал свой путь к победе в Лиге чемпионов через самые низы шотландского футбола. Он играл за клуб из Глазго, но не за легендарный "Селтик" или "Рейнджерс", а за скромный "Куинз Парк". Из "Селтика" Робертсона выгнали в 15 лет из-за маленького роста, и Эндрю пришлось пробивать себе путь наверх своим усердием. В какой-то момент он раздавал листовки, работал в магазине одежды и пытался искать работу через "Твиттер".

Здесь всё было не так, как в "Селтике". За вечер я зарабатывал шесть фунтов. В клубе играли ребята из рабочих семей, и большинство парней приходили играть после дневной смены. Я был не исключением Робертсон об игре за "Куинз Парк" Фото © instagram/andyrobertson94

Оказавшись в Англии, Робертсон бился с "Халлом" в чемпионшипе и играл под руководством Леонида Слуцкого. Именно российский тренер настоял на продаже Робертсона в "Ливерпуль", чтобы деньги за переход шотландца помогли "Халлу". В команде красных Эндрю не сразу стал основным игроком, но с помощью упорного труда доказал тренеру, что лучше него на позиции левого защитника никого нет. И рекорд АПЛ по числу голевых передач для игрока обороны в прошлом сезоне — тому подтверждение.

— При мне никто не размахивал волшебной палочкой и не направлял её в мою сторону. Я не выигрывал в лотерею, прежде чем попасть в один из лучших клубов мира. Я играю за "Ливерпуль" по той же причине, по которой стал капитаном своей национальной сборной. Я стёр свои яйца в порошок, чтобы добиться этого. И благодаря тому, что пахал, смог реализовать самый большой из талантов, что у меня есть, — признался шотландец перед победным финалом Лиги чемпионов 2019 года.

Шотландцы всегда в шаге от успеха

Воспоминания о великом прошлом национальной сборной — это душевный бальзам для шотландцев. С 1998 года команда не может выйти ни на чемпионат мира, ни на чемпионат Европы. Каждый раз команда останавливается буквально в шаге: то не хватает пары очков, то уступает в стыковых матчах. Например, в Россию на ЧМ-2018 шотландцы не попали из-за дополнительных показателей, хотя набрали одинаковое количество очков со Словакией, которая заняла второе место в отборочной группе. Впрочем, из этой группы на ЧМ вообще поехала только Англия.

В отборочной группе Евро-2020 шотландцы уже успели максимально усложнить себе жизнь, разгромно уступив сборной Казахстана. Поэтому сейчас идут только на четвёртом месте. Однако если они дома сумеют победить сборную России, ситуация в группе изменится кардинально.

Евро-2020, отборочный турнир.

5-й тур.

Шотландия — Россия.

"Хэмпден Парк", Глазго, Шотландия.

6 сентября, 21:45 мск.