Иржи Секач: Я уже привык к системе ЦСКА

Автор дубля в ворота казанского "Ак Барса" чех Иржи Секач поделился эмоциями после победы над своей бывшей командой.

Нападающий ЦСКА Иржи Секач после победы над казанским "Ак Барсом" (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что игра против "Ак Барса" стала для него особенной.

— Очень рад, что мы выиграли у "Ак Барса", это большая победа. Очень важно, что мы забрали два очка. Для меня матч был особенный. Три года я играл в "Ак Барсе" и взял с ним Кубок Гагарина. Получилась очень интересная игра.

В "Ак Барсе" поменялось много игроков, вообще новая команда. Я ранее никогда не играл против "Ак Барса", поэтому не могу сказать, изменилась ли их тактика. Они играли агрессивно, у них такой тренер. Он хочет, чтобы игроки играли в таком стиле, — заявил хоккеист ЦСКА после игры с казанским клубом.

Также чех оценил уровень мастерства и работоспособность его нынешних партнёров по тройке в новой команде.

— Мне очень понравилось играть с новыми партнёрами по тройке, они очень хорошо работают. Надо продолжать так играть. После не очень хорошего первого периода мы остались в игре, сделали своё дело и выиграли этот важный матч. Можно сказать, что я уже привык к системе ЦСКА, мне не было тяжело, — сказал нападающий после игры.

Напомним, Иржи Секач в это межсезонье перебрался из "Ак Барса" в ЦСКА. В составе казанской команды чех провёл три полноценных сезона, принял участие в 191 матче и заработал 140 (63+77) баллов за результативность.