"Локомотив" назвал стоимость билетов на матчи Лиги чемпионов

На групповом этапе московский клуб встретится с "Ювентусом", "Атлетико" и "Байером".

Московский футбольный клуб "Локомотив" начинает продажу билетов на матчи Лиги чемпионов УЕФА. Она будет осуществляться пакетами сразу на три игры. Первый этап стартует 4 сентября — это закрытая предпродажа для владельцев клубных абонементов. 9 сентября билеты смогут купить владельцы клубных карт. 16 сентября в свободную продажу уйдут оставшиеся пакеты, а с 23 сентября — билеты на отдельные игры, если они ещё будут в наличии, сообщает официальный сайт клуба.

Стоимость пакетов на три домашних матча "Локомотива" в Лиге чемпионов будет варьироваться от 2900 до 65 000 рублей — в зависимости от трибуны и сектора.

Напомним, что на групповом этапе ЛЧ "Локо" 1 октября сыграет с мадридским "Атлетико", 6 ноября сразится с туринским "Ювентусом", а 26 ноября проведёт матч с леверкузенским "Байером".