Форвард "Динамо" Яшкин: В НХЛ сразу понятно, кто будет играть в сезоне

Чешский легионер московского "Динамо" Дмитрий Яшкин поделился впечатлениями от дебюта в КХЛ.

Нападающий московского "Динамо" Дмитрий Яшкин оценил игру своей новой команды после победного матча с нижегородским "Торпедо" (3:2).

— Мы выиграли — это главное. Мы неплохо начали, получили очень много возможностей при игре в большинстве. Уже тогда нужно было забивать побольше. Потом соперник немного подтянулся к нам, стал действовать получше, да и мы совершили несколько ошибок в обороне. Надо держаться подальше от подобных вещей , — цитирует слова Яшкина официальный сайт КХЛ.

Спортсмен отметил, что предсезонная подготовка в НХЛ очень отличается от КХЛ, а на результаты контрольных матчей никто особого внимания не обращает.

— В НХЛ почти сразу в начале предсезонки понятно, кто будет играть в сезоне, а кто нет. Все должны приезжать в тренинг-кэмп полностью готовыми. Там две-три недели работы. И всё — старт регулярного чемпионата. Так что внимание уделяется не столько предсезонным матчам, сколько собственной физической готовности, — заявил спортсмен.

26-летний Дмитрий Яшкин прошлый сезон провёл в составе "Вашингтон Кэпиталз". В 37 матчах регулярного чемпионата НХЛ форвард забросил две шайбы и шесть раз ассистировал партнёрам. Хоккеист также известен по выступлениям за "Сент-Луис Блюз".