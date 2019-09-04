"Ювентус" обманул своего футболиста, лишив его Лиги чемпионов

Эмре Джана летом не отпустили в другой клуб, пообещав ему игру в главном клубном турнире Европы.

Туринский "Ювентус" огласил заявку на Лигу чемпионов, не включив туда трёх сильных игроков. И если Джорджо Кьеллини получил травму, а Марио Манджукич смирился с ролью запасного, то для Эмре Джана такой поворот событий стал неприятным сюрпризом.

— Я в шоке. Сарри (главный тренер "Ювентуса". — Прим. Лайфа) позвонил мне, но разговор не продлился и минуты. Это огромное разочарование. Я должен играть в Лиге чемпионов. Я шокирован и зол. Я и мой представитель общались с другими клубами. Но после разговора с "Ювентусом" я решил остаться при одном условии: если буду играть в Лиге чемпионов. Знал бы я раньше, не остался бы в "Ювентусе". Я сделаю выводы и буду общаться с клубом и со своим агентом, — заявил Джан в интервью Bild.

Напомним, что туринский "Ювентус" на групповом этапе Лиги чемпионов станет соперником московского "Локомотива". Матч этих команд в Москве состоится 6 ноября. Попасть на все три матча железнодорожников на групповом этапе можно всего за 2900 рублей.