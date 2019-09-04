Отец Хабиба рассказал, сколько его сын заработает за бой с Пуарье

Гонорар российского чемпиона UFC намного превысит выплаты за бой с Конором Макгрегором.

Отец чемпиона UFC Адбулманап Нурмагомедов огласил гонорар, который Хабиб получит за бой с Дастином Пуарье в Абу-Даби. Если за бой с Конором Макгрегором год назад россиянин получил около двух миллионов евро, то теперь сумма превысит шесть миллионов.

— Гонорар будет в 3–3,5 раза больше. Мы дерёмся не за мелочь, мы знаем себе цену. Два миллиона — маловато для нас, потому что мы сейчас лучшие. Мы побили лучших, мы готовы дальше драться с лучшими. И мы популярны, мы это знаем. Когда выйдем в зал, увидите, как встретят Пуарье и как — Хабиба, — сказал Нурмагомедов-старший в интервью ТАСС.

Сейчас Хабиб продолжает готовиться к бою. До взвешивания, которое состоится в пятницу, Нурмагомедову необходимо сбросить шесть килограммов.