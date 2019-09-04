Емельяненко и Кокляев подписали контракт на бой и грозятся порвать друг друга

Российский боец ММА всё-таки выяснит отношения с известным стронгменом на ринге.

Александр Емельяненко и Михаил Кокляев подписали контракт на бой. Боец ММА при этом разорвал на себе рубашку и пообещал сделать то же самое со своим соперником.

— Контракт на бой с Кокляевым подписан! Бой состоится! О сроках проведения боя сообщу позже, — заявил Емельяненко-младший.

Пауэрлифтер тоже на камеру подписал бумаги, а затем сломал ручку и обратился к Емельяненко со словами "Саня, я иду".

Спортсмены поссорились в Интернете весной этого года, после чего решили перенести свои разборки на ринг.