11 cкальпов Хабиба. Кого и как Орёл унижал в UFC?

5

Американец Дасти Пуарье станет уже двенадцатым соперником Хабиба Нурмагомедова в сильнейшем бойцовском промоушене планеты. В настоящий момент в активе российского чемпиона ни одного поражения в UFC и 11 скальпов самых разных соперников. Лайф показывает, кого и как побеждал Хабиб.

Скальп № 1 — Камал Шалорус (Иран)

  • 20 января 2012
  • Удущающий приём

Хабиб с первого же боя в UFC задал себе победную тактику на все оставшиеся: уложить в партер и душить.

<p>Видео © Youtube / <a href="https://youtu.be/sCzv7H5a4Uo" target="_blank">ThePro Fight</a></p>

Скальп № 2 — Глейсон Тибау (Бразилия)

  • 7 июля 2012
  • Единогласное решение

Этот бой считается сложнейшим в карьере Хабиба. Тейкдауны у Орла не шли, но он пытался атаковать соперника до самого финального гонга и заслуженно победил.

<p>Видео © Youtube / <a href="https://youtu.be/yxbVfqOBPhA" target="_blank">Лучшее из мира MMA</a></p>

Скальп № 3 — Тиаго Таварис (Бразилия)

  • 19 января 2013
  • Технический нокаут (удары локтями и руками)

К третьему бою Хабиб освоил трешток и начал задирать своего соперника и бразильскую публику. Чего только стоит футболка с надписью "Если бы самбо было лёгким, оно бы называлось джиу-джитсу". Впрочем, гнев толпы не помешал Орлу снова взлететь.

<p>Видео © Youtube/<a href="https://youtu.be/jN07H_jL_AM" target="_blank">UFC</a></p>

Скальп № 4 — Абель Трухильо (США)

  • 25 мая 2013
  • Единогласное решение

В этом бою Хабиб установил рекорд UFC — 21 тейкдаун за бой. Соперник пытался драться в стойке, а Нурмагомедов регулярно успешно переводил поединок в партер, что и принесло ему победу.

<p>Видео © Youtube / <a href="https://youtu.be/C5qK8vGT3lg" target="_blank">Shamil Magomedov</a></p>

Скальп № 5 — Пэт Хили (США)

  • 21 сентября 2013
  • Единогласное решение

В поединке с Хили Хабиб доминировал и в стойке, и в партере, не оставив своему оппоненту никаких надежд на победу. После боя Нурмагомедов впервые оказался в топ-10 рейтинга UFC.

<p>Видео © Youtube / <a href="https://youtu.be/yny64NuVbOk" target="_blank">UFC MOMENTS</a></p>

Скальп № 6 — Рафаэл дус Анжус (Бразилия)

  • 19 апреля 2014
  • Единогласное решение

Бразилец должен был стать серьёзным оппонентом для Нурмагомедова, но этого не произошло. Хабиб весь бой практиковал свою любимую схему с проходом в ноги, а соперник так и не смог провести ни одной мощной серии атак.

<p>Видео © Youtube / <a href="https://youtu.be/iOfKI7d4kCg" target="_blank">MMA TUBEBR</a></p>

Скальп № 7 — Даррелл Хорчер (США)

  • 16 апреля 2016
  • Технический нокаут (удары)

После двух лет отсутствия в октагоне Хабиб должен быть драться с Тони Фергюсоном, но этот бой будто заколдован — то один, то второй постоянно получали травмы. В итоге в противовес Хабибу поставили Хорчера, и россиянин легко победил американца.

<p>Видео © Youtube/<a href="https://youtu.be/jN07H_jL_AM" target="_blank">UFC</a></p>

Скальп № 8 — Майкл Джонсон (США)

  • 12 ноября 2016
  • Болевой приём (кимура)

Пока Конор Макгрегор наслаждался титульным боем, Хабиб был вынужден довольствоваться рядовыми поединками. Зато куражился в них Орёл на славу: Джонсона он победил болевым приёмом под названием кимура.

<p>Видео © Youtube/<a href="https://youtu.be/jN07H_jL_AM" target="_blank">UFC</a></p>

Скальп № 9 — Эдсон Барбоза (Бразилия)

  • 30 декабря 2017
  • Единогласное решение

У Эдсона Барбозы особенных шансов против Хабиба тоже не было. Нурмагомедов доминировал на протяжении всего поединка и наконец-то заработал право на титульный бой.

<p>Видео © Youtube / <a href="https://youtu.be/dZ-7a07_OS4" target="_blank">MIX FIGHT</a></p>

Скальп № 10 — Эл Яквинта (США)

  • 7 апреля 2018
  • Единогласное решение

В бою с Яквинтой Хабиб добился того, о чём раньше мог только мечтать: стал первым российским чемпионом UFC.

<p>Видео © Youtube / <a href="https://youtu.be/ZAtJ4wzInAU" target="_blank">Khocaev TV</a></p>

Скальп № 11 — Конор Макгрегор (Ирландия)

  • 6 октября 2018
  • Болевой приём (ущемление шеи)

О поединке против Конора Макгрегора знают буквально все. Бойцы подняли нереальный хайп вокруг боя с помощью взаимных оскорблений и диких выходок. Правда, в октагоне ирландец оказался не так крут, как за его пределами, и вчистую проиграл Хабибу, который защитил свой титул.

<p>Видео © Youtube / <a href="https://youtu.be/jN07H_jL_AM" target="_blank">UFC</a></p>

Автор:
Дмитрий Садылко
ДС
Дмитрий Садылко
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×