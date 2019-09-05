11 cкальпов Хабиба. Кого и как Орёл унижал в UFC?

Скальп № 1 — Камал Шалорус (Иран)
- 20 января 2012
- Удущающий приём
Хабиб с первого же боя в UFC задал себе победную тактику на все оставшиеся: уложить в партер и душить.
Скальп № 2 — Глейсон Тибау (Бразилия)
- 7 июля 2012
- Единогласное решение
Этот бой считается сложнейшим в карьере Хабиба. Тейкдауны у Орла не шли, но он пытался атаковать соперника до самого финального гонга и заслуженно победил.
Скальп № 3 — Тиаго Таварис (Бразилия)
- 19 января 2013
- Технический нокаут (удары локтями и руками)
К третьему бою Хабиб освоил трешток и начал задирать своего соперника и бразильскую публику. Чего только стоит футболка с надписью "Если бы самбо было лёгким, оно бы называлось джиу-джитсу". Впрочем, гнев толпы не помешал Орлу снова взлететь.
Скальп № 4 — Абель Трухильо (США)
- 25 мая 2013
- Единогласное решение
В этом бою Хабиб установил рекорд UFC — 21 тейкдаун за бой. Соперник пытался драться в стойке, а Нурмагомедов регулярно успешно переводил поединок в партер, что и принесло ему победу.
Скальп № 5 — Пэт Хили (США)
- 21 сентября 2013
- Единогласное решение
В поединке с Хили Хабиб доминировал и в стойке, и в партере, не оставив своему оппоненту никаких надежд на победу. После боя Нурмагомедов впервые оказался в топ-10 рейтинга UFC.
Скальп № 6 — Рафаэл дус Анжус (Бразилия)
- 19 апреля 2014
- Единогласное решение
Бразилец должен был стать серьёзным оппонентом для Нурмагомедова, но этого не произошло. Хабиб весь бой практиковал свою любимую схему с проходом в ноги, а соперник так и не смог провести ни одной мощной серии атак.
Скальп № 7 — Даррелл Хорчер (США)
- 16 апреля 2016
- Технический нокаут (удары)
После двух лет отсутствия в октагоне Хабиб должен быть драться с Тони Фергюсоном, но этот бой будто заколдован — то один, то второй постоянно получали травмы. В итоге в противовес Хабибу поставили Хорчера, и россиянин легко победил американца.
Скальп № 8 — Майкл Джонсон (США)
- 12 ноября 2016
- Болевой приём (кимура)
Пока Конор Макгрегор наслаждался титульным боем, Хабиб был вынужден довольствоваться рядовыми поединками. Зато куражился в них Орёл на славу: Джонсона он победил болевым приёмом под названием кимура.
Скальп № 9 — Эдсон Барбоза (Бразилия)
- 30 декабря 2017
- Единогласное решение
У Эдсона Барбозы особенных шансов против Хабиба тоже не было. Нурмагомедов доминировал на протяжении всего поединка и наконец-то заработал право на титульный бой.
Скальп № 10 — Эл Яквинта (США)
- 7 апреля 2018
- Единогласное решение
В бою с Яквинтой Хабиб добился того, о чём раньше мог только мечтать: стал первым российским чемпионом UFC.
Скальп № 11 — Конор Макгрегор (Ирландия)
- 6 октября 2018
- Болевой приём (ущемление шеи)
О поединке против Конора Макгрегора знают буквально все. Бойцы подняли нереальный хайп вокруг боя с помощью взаимных оскорблений и диких выходок. Правда, в октагоне ирландец оказался не так крут, как за его пределами, и вчистую проиграл Хабибу, который защитил свой титул.