11 cкальпов Хабиба. Кого и как Орёл унижал в UFC?

Американец Дасти Пуарье станет уже двенадцатым соперником Хабиба Нурмагомедова в сильнейшем бойцовском промоушене планеты. В настоящий момент в активе российского чемпиона ни одного поражения в UFC и 11 скальпов самых разных соперников. Лайф показывает, кого и как побеждал Хабиб.

Скальп № 1 — Камал Шалорус (Иран)

20 января 2012

Удущающий приём

Хабиб с первого же боя в UFC задал себе победную тактику на все оставшиеся: уложить в партер и душить.

Скальп № 2 — Глейсон Тибау (Бразилия)

7 июля 2012

Единогласное решение

Этот бой считается сложнейшим в карьере Хабиба. Тейкдауны у Орла не шли, но он пытался атаковать соперника до самого финального гонга и заслуженно победил.

Скальп № 3 — Тиаго Таварис (Бразилия)

19 января 2013

Технический нокаут (удары локтями и руками)

К третьему бою Хабиб освоил трешток и начал задирать своего соперника и бразильскую публику. Чего только стоит футболка с надписью "Если бы самбо было лёгким, оно бы называлось джиу-джитсу". Впрочем, гнев толпы не помешал Орлу снова взлететь.

Скальп № 4 — Абель Трухильо (США)

25 мая 2013

Единогласное решение

В этом бою Хабиб установил рекорд UFC — 21 тейкдаун за бой. Соперник пытался драться в стойке, а Нурмагомедов регулярно успешно переводил поединок в партер, что и принесло ему победу.

Скальп № 5 — Пэт Хили (США)

21 сентября 2013

Единогласное решение

В поединке с Хили Хабиб доминировал и в стойке, и в партере, не оставив своему оппоненту никаких надежд на победу. После боя Нурмагомедов впервые оказался в топ-10 рейтинга UFC.

Скальп № 6 — Рафаэл дус Анжус (Бразилия)

19 апреля 2014

Единогласное решение

Бразилец должен был стать серьёзным оппонентом для Нурмагомедова, но этого не произошло. Хабиб весь бой практиковал свою любимую схему с проходом в ноги, а соперник так и не смог провести ни одной мощной серии атак.

Скальп № 7 — Даррелл Хорчер (США)

16 апреля 2016

Технический нокаут (удары)

После двух лет отсутствия в октагоне Хабиб должен быть драться с Тони Фергюсоном, но этот бой будто заколдован — то один, то второй постоянно получали травмы. В итоге в противовес Хабибу поставили Хорчера, и россиянин легко победил американца.

Скальп № 8 — Майкл Джонсон (США)

12 ноября 2016

Болевой приём (кимура)

Пока Конор Макгрегор наслаждался титульным боем, Хабиб был вынужден довольствоваться рядовыми поединками. Зато куражился в них Орёл на славу: Джонсона он победил болевым приёмом под названием кимура.

Скальп № 9 — Эдсон Барбоза (Бразилия)

30 декабря 2017

Единогласное решение

У Эдсона Барбозы особенных шансов против Хабиба тоже не было. Нурмагомедов доминировал на протяжении всего поединка и наконец-то заработал право на титульный бой.

Скальп № 10 — Эл Яквинта (США)

7 апреля 2018

Единогласное решение

В бою с Яквинтой Хабиб добился того, о чём раньше мог только мечтать: стал первым российским чемпионом UFC.

Скальп № 11 — Конор Макгрегор (Ирландия)

6 октября 2018

Болевой приём (ущемление шеи)

О поединке против Конора Макгрегора знают буквально все. Бойцы подняли нереальный хайп вокруг боя с помощью взаимных оскорблений и диких выходок. Правда, в октагоне ирландец оказался не так крут, как за его пределами, и вчистую проиграл Хабибу, который защитил свой титул.