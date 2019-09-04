Вратарь "Салавата" первым из голкиперов оформил шат-аут в новом сезоне КХЛ

Юха Метсола помог уфимской команде взять реванш у "Куньлуня" за проигранный первый матч в чемпионате.

В регулярном чемпионате КХЛ уфимский "Салават Юлаев" одержал победу над китайским клубом "Куньлунь Ред Стар". Матч прошёл в Шеньчжене на 18-тысячной арене и закончился победой гостей со счётом 2:0.

В составе уфимцев заброшенными шайбами отметились защитник Михаил Пашнин и нападающий Максим Майоров.

Одерживаем победу в Шэньчжэне и в хорошем настроении отправляемся в Новосибирск ❄️ #ЗурХоккей pic.twitter.com/jmv73agz5g — ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) September 4, 2019

Вратарь "Салавата" Юха Метсола первым из вратарей команд КХЛ оформил "сухарь" в новом сезоне, не пропустив ни одной шайбы в матче.

В первой игре между командами, которая прошла вчера также в Китае, победу праздновали "драконы" — 4:3 Б.

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Куньлунь Ред Стар" — "Салават Юлаев" — 0:2 (0:1; 0:0; 0:1)