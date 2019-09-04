Знарок впервые выиграл матч КХЛ со "Спартаком"

Красно-белые на выезде одержали разгромную победу над "Локомотивом" из Ярославля.

Московский "Спартак" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 5:2 одержал волевую победу над ярославским "Локомотивом". Две шайбы в составе красно-белых забросил 21-летний нападающий Илья Талалуев.

После первого периода хозяева площадки выигрывали 1:0 — гол на счету нападающего ярославцев Павла Кудрявцева.

Во второй двадцатиминутке подопечные Олега Знарка полностью перевернули ход событий на площадке. На седьмой минуте периода Александр Хохлачёв сделал счёт равным — 1:1. Спустя две минуты Дмитрий Вишневский вывел спартаковцев вперёд, реализовав удаление железнодорожников, — 1:2.

А следом Андрей Кутейкин и Илья Талалуев в течение одной минуты довели счёт до крупного — 1:4!

Ярославцы старались вернуться в игру. Гол, забитый Таем Ратти на четвёртой минуте третьего периода, зарядил болельщиков "Локомотива" оптимизмом, однако вторая шайба Ильи Талалуева заставила фанатов "Локо" смириться с поражением — 2:5.

"Спартак" одерживает первую победу в чемпионате КХЛ под руководством Олега Знарка. Следующий матч спартаковцы проведут в Москве 6 сентября. Соперником красно-белых будет столичное "Динамо".

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