Знарок впервые выиграл матч КХЛ со "Спартаком"

Московский "Спартак" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 5:2 одержал волевую победу над ярославским "Локомотивом". Две шайбы в составе красно-белых забросил 21-летний нападающий Илья Талалуев.
После первого периода хозяева площадки выигрывали 1:0 — гол на счету нападающего ярославцев Павла Кудрявцева.
Во второй двадцатиминутке подопечные Олега Знарка полностью перевернули ход событий на площадке. На седьмой минуте периода Александр Хохлачёв сделал счёт равным — 1:1. Спустя две минуты Дмитрий Вишневский вывел спартаковцев вперёд, реализовав удаление железнодорожников, — 1:2.
А следом Андрей Кутейкин и Илья Талалуев в течение одной минуты довели счёт до крупного — 1:4!
Ярославцы старались вернуться в игру. Гол, забитый Таем Ратти на четвёртой минуте третьего периода, зарядил болельщиков "Локомотива" оптимизмом, однако вторая шайба Ильи Талалуева заставила фанатов "Локо" смириться с поражением — 2:5.
"Спартак" одерживает первую победу в чемпионате КХЛ под руководством Олега Знарка. Следующий матч спартаковцы проведут в Москве 6 сентября. Соперником красно-белых будет столичное "Динамо".
КХЛ. Регулярный чемпионат
- "Локомотив" — "Спартак" — 2:5
- "Куньлунь РС" — "Салават Юлаев" — 0:2
- "Автомобилист" — "Витязь" — 3:2
- "Металлург" — "Северсталь" — 4:2
- "Трактор" — СКА — 3:4 ОТ
- "Динамо" М — "Динамо" Мн — 3:2
- "Динамо" Р — "Торпедо" — 3:0
- "Сочи" — "Нефтехимик" — 3:2