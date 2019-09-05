"Яндекс" бесплатно покажет матчи НХЛ

Эксклюзивный договор с Национальной хоккейной лигой заключён на три сезона, сумма сделки не разглашается.

Российская транснациональная компания "Яндекс" в ближайшие три сезона будет показывать матчи Национальной хоккейной лиги и игры плей-офф Кубка Стэнли, сообщает официальный сайт НХЛ.

Игры будут транслироваться на всей территории России и станут доступны для бесплатного просмотра благодаря видеосервису "Яндекс", начиная от смартфонов и заканчивая Smart TV. Трансляции можно будет смотреть с комментариями на русском языке. Сумма сделки не раскрывается.

По информации Лайфа, полученной из собственных источников, "Яндекс" заплатит НХЛ около $2 млн за сезон.

Ранее правом показывать матчи НХЛ владела телекомпания "Евроспорт". Соглашение также было рассчитано на три года.

— Мы хотим показать другую сторону российских игроков русской фанатской аудитории, — прокомментировал сделку американскому изданию Washington Post исполнительный вице-президент НХЛ по международной медиастратегии Дэвид Пропер. — В "Яндексе" готовы работать с нами так, как мы хотели продвигать НХЛ и саму игру в хоккей в России, в том числе с оригинальным контентом о российских звёздах НХЛ.

Регулярный чемпионат НХЛ стартует 2 октября, а завершится регулярка 4 апреля, после чего начнутся игры плей-офф Кубка Стэнли.