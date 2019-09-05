Глушаков откровенно рассказал о конфликте с Каррерой

Футболист грозненского "Ахмата" дал интервью, в котором рассказал о взаимоотношениях с бывшим главным тренером "Спартака" Массимо Каррерой.

— У меня был продолжительный конфликт с окружением Карреры. Про этих людей мы всё поняли по ходу чемпионского сезона. Да и из-за языкового барьера у Массимо возникало чувство, что вокруг идёт какой-то заговор, но ничего такого не было, — сказал он в интервью "Чемпионату".

Также футболист вспомнил историю с премиальными итальянского тренера.

— Персонал команды обиделся на Карреру за то, что он не поделился чемпионской премией. Об этом знали все. В итоге он поделился деньгами, но произошло это примерно через три месяца. Массимо вызвал помощников и нас с Боккетти к себе в тренерскую. На его столе лежало три конверта. Каррера сказал: "Мне не нравятся все эти слухи". И с недовольным видом просто бросил их по столу. Было очень неприятно в тот момент, — вспомнил он.